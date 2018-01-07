«المالية» تسمح للحكومة باقتراض 25 مليار دينار

أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية صلاح خورشيد، عن موافقة اللجنة على المشروع الحكومي بشأن السماح بالاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية بقيمة ٢٥ مليار دينار، لافتا إلى أنه تم مناقشة جميع الأسباب والمبررات قبل موافقة اللجنة.

ولفت في تصريح صحافي عقب إلى أن اللجنة وافقت على سحب التقريرين بشأن تخفيض نسبة الفائدة على التأمينات وخفض سن التقاعد وتكليف أحدى الشركات الأجنبية المحايدة لتقديم دراسة بهذا شأن خلال مدة لا تتجاوز شهر أو شهر ونصف، وبعد ذلك سوف يتم رفعه للمجلس للتصويت عليه بشكل نهائي.

وأشار خورشيد إلى أن بعض الاقتراحات برغبة التي ناقشتها اللجنة بعضها يتعلق بزيادات مالية للعاملين في القطاع الخاص وكذلك لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مبينا أن اللجنة رفضت اقتراحات الزيادة للعاملين في القطاع الخاص وكذلك فئة الاحتياجات الخاصة.