منشد كويتي ترك بصمة في مجال الأناشيد الدينية

توفي المنشد الكويتي مشاري ناصر العرادة، اليوم الأحد، إثر حادث سير مؤلم، في السعودية، وهو من مواليد دولة الكويت 17/ 8/ 1982، بمنطقة اليرموك.

بدأ المنشد في مجال النشيد وهو في سن الطفولة، وكان أول إصدار شارك فيه عام 1995م، وهو عبارة عن مجموعة أناشيد شعبية وتراثية، بعد ذلك استمر في المشاركة في المهرجانات داخل دولة الكويت وتسجيل مجموعة من التسجيلات الفردية، إلى أن شارك في أول ألبوم عام 1999م بعنوان 'المجددون' مع مجموعة من المنشدين، ثم استمرت الإنتاجات الفنية والمشاركات المختلفة في المهرجانات داخل الكويت وخارجها؛ مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبريطانيا وإندونيسيا وأستراليا، وأصدر سلسلة 'يا رجائي' الشهيرة، حيث صوّر منها نشيده 'فرشي التراب فرشي التراب' على 'يوتيوب'، ولاقت نجاحاً كبيراً وصدى واسعاً في القنوات الفضائية، وكان آخر إصدارات هذه السلسلة هو 'يا رجائي' الرابع.

المنشد مشاري العرادة كان مهتماً بالمجال الفني والإعلامي والأدبي ومختلف الفنون الإسلامية والعالمية، كما كانت له مشاركات في العديد من المهرجانات والمؤتمرات التي اهتمت بالنشيد والفن الإسلامي في الكثير من الدول فيما يقارب 20 مهرجاناً واحتفالاً وأوبريت، وله في المجال الخيري ما يقارب 25 عملاً تعاون فيها مع العديد من المؤسسات الخيرية والتطوعية، وأصدرت له وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عملين مصورين، هما 'رمضان'، و'زمان أول' على 'يوتيوب'، ومؤخراً كانت له مشاركات متميزة في الأوبريتات الوطنية، كما كانت له مشاركات مختلفة في مجال الكتابة في مجلة 'البشرى'، وشبكة 'إنشادكم العالمية'، و'دار ناشري' الإلكترونية.

كُرم المنشد مشاري العرادة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في حفل 'شكراً معلمي'؛ وذلك لمشاركاته المتميزة في الأوبريتات الوطنية التي قدمها وعلى جهوده في مجال الموسيقى من ألحان وأداء، كذلك تم تكريم المنشد في حفل ديوان الخير بدولة الكويت وتلقيبه بـ'منشد الخير'، وذلك في الحفل الذي أقيم بمشاركة مؤسسات وجمعيات الكويت؛ وذلك عرفاناً بالدور الذي قام به مشاري العرادة في المجال الخيري الإعلامي، كما تم تكريمه من قبل مؤسسة 'إذاعة وتلفزيون الشارقة' في عدة مشاركات وذلك لمشاركته الفاعلة في عدة برامج ولقاءات ودوره في غناء أكثر من وصلة خاصة لـ'إذاعة الشارقة'.

ومن آخر تغريداته، يرحمه الله، على موقع 'تويتر': قول الله تعالى: (وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً).