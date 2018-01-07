احتجاجاً على مواقف الحكومة المتناقضة داخلياً وخارجيا

اصدر 11 معتقلاً بقضية دخول مجلس الأمة بيانا كشفوا من خلاله عن إضرابهم عن الطعام احتجاجا على ما اسموه بموقف الحكومة المتناقض داخلياً وخارجياً، وفي ما يلي نص البيان:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

'فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ'

لقد فوجئنا بما تناقلته الصحافة المحلية عن كلمة المندوب الدائم ممثل حكومة دولة الكويت أمام مجلس الأمن بتاريخ ٥ يناير ٢٠١٨، وما حملته من تناقضات صريحة بين موقف الحكومة المعلن و واقع الحال في الكويت. فقد شدد المندوب الدائم في كلمته على ضرورة احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهو الحق الذي يكفله القانون الدولي ومعاهدة العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي وافقت عليها دولة الكويت وأصدرتها في القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، وبذلك أصبحت الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية وذلك بنص المادة (٧٠) من الدستور الكويتي التي تجعل الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الكويت جزءا من تشريعاتها، وهذا في حين تم إدانتنا جميعاً بجرائم التجمهر والتظاهر وتم مصادرة حقنا بالتعبير عن الرأي بما يخالف هذه الاتفاقيات والمعاهدات.

ونحن أمام هذا التناقض مع الموقف الحكومي الرسمي و المعلن أمام دول العالم أجمع الذي تمثل بكلمة مندوب الكويت الدائم أن الحكومة لن تألو جهدا خلال عضويتها في مجلس الأمن بالامتثال والالتزام الكامل بأهداف ومبادئ ميثاق ⁧‫الأمم المتحدة، وعليه فإن وجودنا بالسجن يعتبر مخالفة صريحة لموقف الحكومة المعلن، وسجننا باطل، وحجز حرياتنا هو مخالفة صريحة للقانون الدولي وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي أكدت الحكومة على الامتثال والالتزام بها.

ولذلك وأنه بعد مرور ٤٢ يوماً على حجز حريتنا واعتقالنا في السجن المركزي، قررنا نحن المعتقلون الموقعون أدناه الإضراب عن الطعام بدءًا من اليوم الأحد ٧ يناير ٢٠١٨ الساعة ٣ عصراً إلى حين لفت انتباه الرأي العام الكويتي والمجتمع الدولي لما نتعرض له من حجز للحرية وفضح تناقض موقف الحكومة المعلن وما تمارسه بالواقع.

'فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ'

الموقعين:

1. د. وليد مساعد الطبطبائي

2. سالم نملان العازمي

3. محمد عبدالعزيز البليهيس

4. حسن فالح السبيعي

5. راشد سند الفضالة

6. د. مشاري فلاح المطيري

7. وليد صالح الشعلان

8. نواف نهير الخلاف

9. فلاح صالح المطيري

10. عبدالعزيز داهي الفضلي

11. أحمد منور محمد المطيري