أكثر من 28 ألف مخالفة مرورية وحجز 733 مركبة في أسبوع

أعلنت الإدارة العامة للمرور، تنفيذ عدة حملات مرورية على جميع محافظات الكويت خلال «الأسبوع الماضي»، أسفرت عن تحرير «28306» مخالفة مرورية متنوعة وحجز «733» مركبة، و«17» دراجة، ودخــول «17» شخصا لنظارة المرور، وإحالة وافد للإبعاد، لقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق، كما تمكنت دوريات الرصد الأمني «الدورية الذكية» من ضبط مركبة مطلوبة وتحويل «7» أشخاص مطلوبين لقضايا مختلفة.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بضرورة التزام مستخدمي الطريق بقانون المرور، حيث أن القانون ما وضع إلا لسلامة الجميع، وتؤكد الإدارة استمرارية حملاتها التوعوية بالتعاون مع جميع وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الهدف المنشود.