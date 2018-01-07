إعادة تشكيل النيابات الجزئية

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس قرارا حمل رقم 1/2018 بإعادة تشكيل النيابات الجزئية، على أن يتم العمل به بدءا من 14 الجاري، ويختص مدراء النيابات الجزئية بالتصرف في القضايا التي تقع في دائرة كل منهم.

واشتمل القرار على تعيين ناصر بدر البدر مديرا لنيابة العاصمة ونيابة سوق المال وأحمد أيوب السدرة نائبا له، وفيصل سعدون المطيري مديرا لنيابة حولي وعبدالوهاب عمر المعيلي نائبا له، وبدر عوض الرشيدي مديرا لنيابة الفروانية وأحمد عبدالوهاب الدويسان نائبا له، وناصر بدر الناصر مديرا لنيابة الأحمدي ومبارك الكبير وحمد عبدالعزيز الوقيان نائبا له، وعلي بدر بن ناجي مديرا لنيابة الجهراء وعبدالعزيز بدر المسعد نائبا له.

كما اشتمل القرار على تعيين سليمان صالح الفوزان مديرا لنيابة الأموال العامة وحمود مشاري الشامي نائبا له، وعبدالعزيز عدنان الربيعان مديرا لنيابة الشؤون التجارية وحمد عبدالوهاب السلاحي نائبا له، وناصر يوسف السميط مديرا لنيابة الأحداث وعبدالرحمن إبراهيم المهنا نائبا له، وخالد ضاري الطاحوس مديرا لنيابة المخدرات والخمور وغازي محمد المطيري نائبا له، ومحمد خالد الغملاس مديرا لنيابة شؤون الإعلام والمطبوعات والنشر وأحمد صالح العمر نائبا له، ومشعل إبراهيم الغنام مديرا لنيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي وفيصل وليد الحسن نائبا له، وعبدالله عبدالعزيز راشد ملا محمد نائبا لمدير نيابة شؤون الأسرة.

عبدالكريم أحمد

تشكيل نيابة العاصمة ونيابة سوق المال:

ناصر بدر البدر ـ وكيل النيابة ـ مديرا للنيابة

احمد أيوب السدرة ـ وكيل النيابة ـ نائبا للمدير

وعضوية رئيس النيابة أحمد محمد الديب، ووكلاء النيابة التالية أسماؤهم:

سامي عبدالجواد محمد

مؤمن صلاح الدين محمد

أيمن محمد عادل

احمد محمود عزت

احمد عمران علي

محمد يحيى محمد جاد

خلف جاسم الحبشي

عبدالله فيصل الغريب

ناصر مشاري العوضي

شملان احمد الشملان

طارق نشمي الظفيري

فيصل جمال الشامري

سالم نصر آل هيد

احمد مطلق المطيري

عبدالرحمن عبدالله الصرعاوي

ضاري انور العنزي

عبدالعزيز فهد المعضادي

عايض حمد المري

حسن حسين الرشيدي

احمد نجم الفيلكاوي

محمد فيصل العنزي

أنور أحمد بستكي

عبدالمحسن خالد الهاشم

محمد أنور الدوب

وقيان نجيب الوقيان

فهد إبراهيم السيف

احمد أيمن التمار

فهد احمد العوض

مشاري محمد المشاري

عبدالله بدر الزمانان

سيد يوسف عدنان الرفاعي

عبدالرزاق عادل الدوسري

تشكيل نيابة حولي

فيصل سعدون المطيري ـ وكيل النيابة ـ مديرا للنيابة

عبدالوهاب عمر المعيلي ـ وكيل النيابة ـ نائبا للمدير

وعضوية وكلاء النيابة التالية أسماؤهم:

محمد حسام محمد

اشرف عبدالحكم عبدالوهاب

شعبان مغربي محمد

احمد سعيد الفقي

عبدالرزاق حمد العثمان

فهد احمد الرشيد

هشام فوزي الوقيان

أحمد انور الحمود

بدر سليمان المطيري

فهد فيصل الصرعاوي

عبدالعزيز عبدالله الطريجي

حمد عادل عبدالنبي

يوسف احمد السلاحي

مبارك خالد المنديل

اسراء فيصل سليم

سنابل بدر الحوطي

شادن فيصل الرومي

غنيمة عادل الصرعاوي

فلاح مهنا الرشيدي

خالد حسن العنزي

علي عادل الهندال

طلال سمير الفليج

بدر انور المطاوعة

خلف طلال الفرحان

ابراهيم عبدالناصر خريبط

عبدالعزيز ناصر السبيعي

حسين عبدالرحمن دشتي

حمد صلاح الطبيخ

تشكيل نيابة الفروانية

بدر عوض الرشيدي ـ رئيس النيابة ـ مديرا للنيابة

احمد عبدالوهاب الدويسان ـ وكيل النيابة ـ نائبا للمدير

وعضوية رئيس النيابة محمد جميل البحيري، ووكلاء النيابة التالية اسماؤهم:

محمد طه ابراهيم

محمد صلاح الدين محمود

احمد حسن حموده

عمر احمد المليفي

فهد بدر الفهد

عبدالعزيز عادل البرجس

عبدالله هاظل العتيبي

دلال محمد الكنيمش

منوة عبدالرحمن العثمان

شريفة عبدالعزيز المبارك

محمد مرشد العنزي

عيسى جمال الحاظر

فهد سلطان بورسلي

عبدالهادي سعد الهاجري

عمران صادق عبدالرحيم

محمد عجيل النشمي

خالد سليمان الصلال

فهد مبخوت العجمي

خالد عبدالله الزعبي

محمد فلاح الهاجري

عبدالله عبدالعزيز المقهوي

محمد طلال الهاجري

ناصر سالم الرجباني

عبدالله فيصل المذن

راشد صلاح الحمدان

ضاري ناصر الهويدي

احمد محمود الفرج

تشكيل نيابة الأحمدي ونيابة مبارك الكبير

ناصر بدر الناصر ـ وكيل النيابة ـ مديرا للنيابة

حمد عبدالعزيز الوقيان ـ وكيل النيابة ـ نائبا للمدير

وعضوية كل من التالية اسماؤهم:

عمر محمود محمد الشرفي

محمد احمد عبدالراضي

حمد رياض الصانع

سليمان اسامة الشنار

عبدالرحمن فالح الرقبة

عمر جاسم المقاطع

محمد عادل الخضاري

سعد فالح العازمي

فهد عيسى المقهوي

محمد طارق الجسار

بدر ناصر المحارب

عبدالمحسن زيد العنزي

عبدالله دخين العدواني

حمد خالد الرغيب

عبدالله إبراهيم السند

خليفة جمال الخليفي

عبدالله محمد العجمي

خالد بدر الجريوي

فهد نايف المطيري

عبدالله بدر العسلاوي

شملان فهد أبوصليب

تشكيل نيابة الجهراء

علي بدر بن ناجي ـ مديرا للنيابة

عبدالعزيز بدر المسعد ـ نائبا للمدير

وعضوية وكلاء النيابة التالية أسماؤهم:

شريف محمد الصغير

أحمد محمد فتح الباب

محمد أحمد روح الدين

عبدالعزيز علي الفرس

بندر مجلاد الظفيري

عثمان عبدالمجيد الرباح

أحمد نايف منير بركة

سلطان هايف المطيري

داود علي نجف

عبدالهادي طلال العجمي

محمد مرجاح المرجاح

أحمد سردي السعيدي

ضاري سعود دغيمان

فيصل محمد الغانم

أحمد إياد العودة

ثامر عيد الثويمر

عبدالعزيز سيد فيصل الطبطبائي

سالم عبدالرحمن المطيري

عبدالرحمن راشد غريب

خالد عبدالله الوزان

علي عبداللطيف الجسار

تشكيل نيابة الأموال العامة

سليمان صالح الفوزان ـ مديرا للنيابة

حمود مشاري الشامي ـ نائبا للمدير

وعضوية وكلاء النيابة التالية أسماؤهم:

محمد احمد الشرقاوي

احمد الدسوقي رضوان

نبيل سعد مصطفى

عمرو محمد العادلي

جاسم محمد الكنيمش

راشد ضاري الطاحوس

يوسف طلال آل بن علي

جاسم ناجي القناعي

أحمد علي الهويدي

إبراهيم جمال المنيع

زيد خالد المجحم

لولوة خالد العمهوج

نوف فيصل السعيد

فاطمة فيصل الكندري

مشعل مشاري الدبوس

عبدالرحمن بدر المنيفي

حمد عبدالعزيز الربيعة

عبدالرحمن ضرار الوقيان

عبدالرحمن عبدالله الجيران

تشكيل نيابة الشؤون التجارية:

عبدالعزيز عدنان الربيعان ـ مديرا للنيابة

حمد عبدالوهاب السلاحي ـ نائبا للمدير

وعضوية وكلاء النيابة التالية أسماؤهم:

محمد فوزي حسن طه

ضياء الدين مصطفى

هاني إبراهيم عبدالمجيد

سالم بدر الزايد

محمد صلاح العلي

حسن محمد عبدالله ملا

عبداللطيف علي المطاوعة

عبدالله خالد الهندي

عبدالرحمن عدنان الطبطبائي

أنوار احمد آل بن علي

بشاير عبدالجليل علي شاه

راشد عصام التوحيد

هلل وليد الدريعي

فرح فريد العجيل

عبدالله خالد الجابر

عبدالله لافي العازمي

عبدالله نجيب راشد ملا محمد

عبدالرحمن محمد الزامل

معاذ ابراهيم الملا

بدر سليمان الدليجان

طلال محمد ابوصليب

عبدالله جمال الصميط

حمد خالد الحضين

عبدالله علي الزعبي

فهد سعد الهاجري

عمر سعود العتيبي

ضاري طارق المضف

براك ناصر المحارب

احمد ناصر العجيري

تشكيل نيابة الأحداث

ناصر يوسف السميط - مديرا للنيابة

عبدالرحمن ابراهيم المهنا - نائبا للمدير

وعضوية وكلاء النيابة التالية أسماؤهم:

خالد خلف زايط - رئيس النيابة

محمود محمد عبدالمنعم

احمد عادل حماد

وليد نبيل حمدي

سعد فيصل الدعيجاني

يوسف داود السلمان

فهد ناجي الإبراهيم

علي عبدالعزيز أبوقريص

فاطمة يعقوب الفرحان

بشاير صالح الرقدان

عامر هادي المطيرات

رؤى عصام الطبطائي

سبيكة محمد الرفاعي

عبدالمحسن صبيح غلوم

طلال عبداللطيف الدعيج

يوسف عبدالعزيز الكندري

بدر ناصر الماجد

عبدالله وليد الخلف

مبارك مشعل الزمانان

فيصل نواف الديحاني

راشد سعد الحليلة

عبدالله ندى العتيبي

مساعد محمد الشمري

غاطي راشد المطيري

مشاري عبدالعزيز السالم

محمد علي الهاجري

تشكيل نيابة المخدرات والخمور:

خالد ضاري الطاحوس - مديرا للنيابة

غازي محمد المطيري - نائبا للمدير

وعضوية وكلاء النيابة التالية أسماؤهم:

عصام عبدالرزاق جاد محمد

أسامة علي عبدالجواد

علاء الدين خليل

مهلهل عبدالعزيز الياسين

محمد جاسم الشهاب

سعد صالح البريه

عبالعزيز عبدالرضا كراشي

عبدالله صالح الحمادي

نايف عبدالله العنزي

مشاري ثامر المطيري

خالد إسماعيل الكندري

أحمد صياح المطيري

يوسف حسن الصايغ

فواز خليفة أبا القلوب

منصور عبدالله المسعود

فهد مساعد العتال

أحمد ناصر الهاجري

عبدالعزيز عادل النمش

ضاري عبداللطيف الثنيان

يوسف يعقوب الجليبي

فرج عبدالمنعم صغير

عبدالعزيز مساعد السويلم

عبدالعزيز ناصر المزيد

خالد عبدالله الجاسر

عبدالوهاب عدنان الطبطبائي

جاسم نعمان المسباح

احمد سالم البغيلي

عبدالرحمن يوسف الضويحي

مشاري فلاح الكليب

عاشرا: نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر:

تشكل من السادة أعضاء النيابة الآتي اسماؤهم:

محمد خالد الغملاس ـ وكيل النيابة ـ مديرا للنيابة

أحمد صالح العمر ـ وكيل النيابة ـ نائبا للمدير

وعضوية كل من وكلاء النيابة التالي اسماؤهم:

أسامة محمد صالح محمود

محمد عبدالعزيز الفريح

بدر مالك الصباح

عبدالله عصام الطبطبائي

بدر سالم الشهاب

فهد عبدالحميد الربيعي

عبدالرحمن فؤاد الرفاعي

عبدالعزيز محمد المطيري

عثمان محمد الصالح

علي منصور الدشتي

عبدالرحمن حسن الحريجي

علي محمد عبدالله

أحمد عبدالعزيز الياسين

فاطمة عبدالمنعم صغير

راشد عبدالله الوهيب

محمد ناصر النويبت

لولوة إبراهيم الغانم

براك عماد العصيمي

عبدالوهاب جمعة بوعركي

محمد ناصر العمران

ناصر خالد المسبحي

ناصر سلمان المطيري

محمد خالد الوهيب

محمد خالد العازمي

عبدالله أحمدالصقر

حمد خالد التويتان

تشكيل نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي:

تشكل من السادة أعضاء النيابة الآتي اسماؤهم:

مشعل إبراهيم الغنام ـ وكيل النيابة ـ مديرا للنيابة

فيصل وليد الحسن ـ وكيل النيابة ـ نائبا للمدير

وعضوية كل من وكلاء النيابة التالي اسماؤهم:

مشعل ابراهيم الغنام

فيصل وليد الحسن

طلال عبدالعزيز الفهد

محمد سعود الدوسري

طلال عادل العبدالرزاق

محمد عادل العنزي

محمد فوزان الصانوت

بسام عزيز السعيدي

ضاري صالح المعجل

أحمد عبدالعزيز الماجد

طلال يوسف الفرج

جابر معتق الضعينة

منيرة نبيل الوقيان

اناف عماد الغانم

وليد علي العازمي

تشكيل نيابة شؤون الأسرة:

تشكل من السادة أعضاء النيابة الآتية اسماؤهم:

عبدالله عبدالعزيز راشد ملا محمد ـ وكيل النيابة ـ نائبا للمدير

عبدالله عبدالرؤوف مؤمن ـ رئيس النيابة ـ عضوا

وعضوية كل من وكلاء النيابة التالية اسماؤهم:

ضياء الدين محمد عويضة

أحمد عبدالرزاق الخلف

فهد دغيم الدغيم

احمد بدر الباقر

سعد عبدالله القصير

عبدالعزيز خالد السنافي

عبدالمحسن احمد الضبيب

فهد عبدالوهاب العسعوسي

صهيب نبيل سلطان

ضاري يوسف الشرهان

ظافر خالد الهاجري

عبدالرحمن محمد المعيلي

عبدالله محمد ملك

مادة ثانية:

يختص السادة مدراء النيابات الجزئية بالتصرف في القضايا التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم وفقا للقرار رقم (14/2000) والتي تعرض عليهم بواسطة من يندبونهم لذلك من اعضاء النيابات الجزئية.

مادة ثالثة:

يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاحد الموافق 14/1/2018 ويعمم على السادة اعضاء النيابة العامة وموظفيها للعلم به وتنفيذه، وتخطر وزارة العدل بصورة منه.