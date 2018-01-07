لا قبول للجنسيات العربية يالجيش الكويتي

أكد نائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق ركن عبدالله النواف الصباح ان «قبول ابناء العسكريين من غير محددي الجنسية في الجيش الكويتي رهن بتعديل المادة 29 من قانون الجيش، والتي تحتاج الى موافقة مجلس الامة»، مؤكدا «اننا في انتظار الموافقة على التعديل قبل المباشرة بأي إجراءات».

وكشف الفريق النواف انتهاء وزارة الدفاع من استقبال الطلبات وإعداد الملفات والفحوصات الامنية والطبية، معلنا «الملفات جاهزة بانتظار صدور التعديل من مجلس الأمة والمباشرة بالقبول وفق إعلان رئاسة الأركان».

ونفى الفريق النواف «قبول الجنسيات العربية في الجيش الكويتي حتى وإن كانت أم المتقدم كويتية، عدا الخليجيين والذينيسمح بدخولهم الجيش الكويتي بناء على موافقة وزير الدفاع، وبالتالي فان هذا الامر محدد بالقانون».

وعن قبول الدفعة الاولى من المشمولين بقانون الخدمة الوطنية في الجيش أول من أمس، قال الفريق النواف إن هذه الدفعةتمثل باكورة قانون الخدمة الوطنية، ونتمنى ان تسهم مع الدفعات المقبلة في خدمة الوطن في كافة المجالات، ووزارة الدفاع ممثلة برئاسة الاركان سخرت كافة الامكانات من اجل تسهيل التحاق ابناء الكويت بالخدمة وخدمة وطنهم.

وهنأ الفريق النواف باسمه وباسم منتسبي الجيش رئيس الاركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر بالسلامة من حادث تحطم طائرة الهليكوبتر اثناء زيارته الى بنغلاديش على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.