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أبرز عناوين صحف الاثنين:- صاحب السمو يستقبل وزير الداخلية السعودي بحضور ولي العهد.. «المالية» تسحب «القوانين الشعبوية»..14 مسجوناً في «دخول المجلس» يضربون عن الطعام.. «نيران صديقة» تضرب الاقتراحات «الشعبية»


7/1/2018  الآن- صحف محلية  11:51:50 PM

أبرز عناوين صحف الاثنين:- صاحب السمو يستقبل ...
من الجريدة

الجريدة

«المالية» تسحب «القوانين الشعبوية»

 صاحب السمو يستقبل وزير الداخلية السعودي بحضور ولي العهد

 14 مسجوناً في «دخول المجلس» يضربون عن الطعام

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«نيران صديقة» تضرب الاقتراحات «الشعبية»

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