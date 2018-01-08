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أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: الأوضاع المحيطة تتدهور.. «التقاعد المبكر» يقسّم النواب.. الجارالله: أمن الكويت من أمن العراق ودعمنا له لم ولن يتوقف.. حبس 19 كويتياً «داعشياً» 10 سنوات


8/1/2018  الآن- صحف محلية  11:56:02 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير: الأوضاع ...
من الجريدة

 

الجريدة

الأمير: الأوضاع المحيطة تتدهور

 «التقاعد المبكر» يقسّم النواب... و«التأمينات» تحذّر من تكلفته الباهظة على الخزانة العامة

 «التشريعية» ترفض إبداء رأيها في رسالة «سجن النواب» لانتفاء الغرض

 الانباء

«المداولة الأولى» حلّ وسط لـ «خفض التقاعد»

 الجارالله: أمن الكويت من أمن العراق ودعمنا له لم ولن يتوقف

 الراي

حبس 19 كويتياً «داعشياً» 10 سنوات

 الحكومة توافق على تغيير جذري في قانون البلدية

 10 دنانير غرامة تأديبية يومياً على كل بيت مخالف في السكن الخاص

 النهار

الزياني: سمو الأمير حريص على بقاء مجلس التعاون قوياً ومنيعاً

 وزير الصحة أجاز للمستشفيات تدريب الأطباء «البدون»

 


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