قيمتها تصل إلى عشرة دنانير يوميا تحت بند التأديب

أعلن المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي «فرض غرامات تأديبية بحق البيوت المخالفة في السكن الخاص وفقاً للقانون المعمول به، تبلغ 10 دنانير عن اليوم الواحد لكل بيت مخالف».

وقال المنفوحي «نحتاج لبعض الوقت لنبدأ تطبيق تلك الغرامات التأديبية، والبلدية الآن أمام خيارات عدة، إما الإزالة أو قطع التيار الكهربائي أو الغرامة أو وضع بلوك على معاملات صاحب العقار المخالف»، مشيراً إلى «وجود لجنة قانونية تعمل الأن في البلدية، وخلال 6 أشهر ستفرض هيبة القانون بالنسبة لمخالفات البناء بشكل عام، علماً أنه لا يوجد أي استهداف أو تقصد للسكن الخاص، والحال كما هو للسكن الاستثماري والتجاري».

وأكد المنفوحي أن «البلدية لم تقضِ على كل السلبيات، إلا أنها قضت على 60 في المئة منها، وبالتالي هي بحاجة للدعم المعنوي، وفي الوقت ذاته هناك محاولة وسعي للوصول بأن يكون النظام الالكتروني هو البديل لمراكز البلدية في المحافظات».

وأضاف أن «33 في المئة من رخص البناء باتت تصدر في يوم واحد بعد تطبيق نظام الميكنة»، مؤكداً أن «النظام الجديد ينجز أكثر من 12 معاملة في وقت واحد، باعتبار أن الاعتماد اقتصر على الموافقة المباشرة».

وفي ما يخص القضايا المرفوعة ضد البلدية، أكد المنفوحي أن «الجميع يحترم القضاء في حال وجود أي تعويضات، كما أن هناك توجيهات من الوزير بإحالة خسارة أي حكم قضائي إلى التحقيق لبيان السبب والخطأ والقصور، سواء من الإدارة القانونية أو الجهاز التنفيذي، وأيضاً يتطلب الأمر أحياناً إحالة الموضوع إلى جهات خارج البلدية لتطبيق مبدأ الشفافية، ويمكن كذلك اللجوء إلى إدارة الفتوى والتشريع أو لجنة قانونية أخرى»، مشيراً إلى أن «الأمر قلّ بشكل كبير، حيث إن البلدية كسبت قضايا بقيمة 40 مليون دينار بجهود الإدارة القانونية».