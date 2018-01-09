نسبة بطالة الكويتيين أكثر من 6%

شدد مدير عام هيئة القوى العاملة بالإنابة أحمد الموسى، على أهمية ضبط العقود والمشاريع الحكومية، مؤكدا ضرورة إنشاء قاعدة تقديرية موحدة وأخرى ثابتة لتكون مرجعا في المستقبل لأي عملية تقديرية. وأشار خلال اجتماع عقده مع الجهات الحكومية ذات الصلة إلى حرص الهيئة على تفعيل البرامج الحديثة لتحديد تقدير الاحتياج للعقود والمشاريع الحكومية بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وأكد أن أهم أهداف تطبيق هذه البرامج هو عدم الإخلال بالتركيبة السكانية من خلال استدامة التدقيق في قواعد تقدير الاحتياج، مبينا أن الهيئة دعت جميع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة لتقديم (برزنتيشن) لبعض البرامج ومميزاتها والآلية التي ستتبع من خلالها.

من جانب آخر أظهر مسح أجرته الإدارة المركزية للإحصاء عن القوى العاملة بالكويت للعام الماضي، أن نسبة القوى العاملة المُشاركة في الكويت بلغ نحو 73.8 %.

وأوضح التقرير الصادر امس الثلاثاء أن نسبة مشاركة الذكور في قوة العمل إلى مجموع الذكور ضمن سن العمل بلغت 87.8 %، كما بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 49.9 %.

على صعيد آخر، أفادت نتائج المسح أن أعلى نسبة مشاركة للقوى العاملة في عام 2016/2017 سُجلت للفئة العمرية 35-44 عاما حيث بلغت 89.3 % بواقع 98.6 % للذكور و74.5% للإناث.

أما على صعيد نسبة القوى العاملة المُشاركة وفق الجنسية في العام 2016/2017، فقد بينت نتائج المسح أن نسبة القوى العاملة المشاركة للكويتيين بلغت 39.6 % من مجموع الأفراد 15 سنة فأكثر بواقع 47.7 % للذكور، مقابل 30.8 % للإناث، في حين بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة لغير الكويتيين 82.2 %، بواقع 95.5 % للذكور مقابل 65.5 % للإناث.

وأظهرت نتائج المسح أن نسبة البطالة في الكويت 2.2 % في العام 2016/2017 ولم يحدث عليها تغيير عن عام 2015/2016.

وبمقارنة نسبة البطالة في العام الماضي مع السنوات الأخرى، بلغت تلك النسبة 2.9 % في عام 2014، و2.5 % في عام 2008، و1.8 % في العام 2003. وانخفضت نسبة البطالة بين الذكور إلى 0.9 % في عام 2016/2017 مقارنة مع 1.2 % في العام 2015، بينما ارتفعت في الإناث إلى 5.8 % في العام الماضي مقارنة مع 4.4 % في عام 2015.

من ناحية أخرى، وبحسب التقرير، بلغت نسبة البطالة بين الكويتيين 6.4 % في العام 2016/2017 بواقع 5.9 % بين الذكور و7.3 % بين الإناث. وفي المقابل، فقد بلغت نسبة البطالة بين غير الكويتيين 1.7 % في العام الماضي بواقع 0.5 % بين الذكور و5.5 % بين الإناث.

وبالنسبة للتوجه الوظيفي للعاطلين في الكويت، فقد أشارت نتائج المسح أن حوالي 36.8 % من العاطلين الكويتيين يُفضلون العمل بالقطاع الحكومي فقط، مقارنة بنحو 58 % في عام 2015، ولا يقبلون فرصة عمل في القطاع الخاص إن عُرضت عليهم.

أما الذين يقبلون العمل بالقطاع الخاص فقط في الكويت، فبلغت نسبتهم في العام 2016/2017 نحو 22.4 % مقابل 3% في العام 2015، مما يُعطي انطباعاً جيداً على التفكير في القطاع الخاص بدلاً من التركيز على القطاع الحكومي.

وأشارت نتائج المسح إلى أن الذين لا يفرق معهم العمل بأي قطاع - خاص أو حكومي - ارتفعت نسبتهم لتصبح 41.8 % في 2016/2017 مقابل حوالي 39 % في عام 2015.

وبينت نتائج المسح في العام 2016/2017 أن 15.4 % من العاملين في الكويت يعملون في القطاع الحكومي وأن 3.2 % منهم يعملون في منشآت مملوكة للدولة مقابل 72.8 % يعملون في القطاع الخاص و8 % يعملون في القطاع العائلي.