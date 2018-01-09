إغلاق حسابات 17 مبرة في الكويت

كشف الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم، عن اتخاذ الوزارة إجراء بإغلاق حسابات 17 مبرة غير ملتزمة بتطبيق القوانين والضوابط.

وقال في تصريح للصحافيين، ان اجمالي أعداد المبرات غير الملتزمة بلغ 29، منها 12 غير فعالة ولا تقوم بممارسة انشطتها الخيرية التي انشئت من اجلها، مبينا أن ذلك يعتبر اخلالا بأحكام القانون.

ولفت إلى حرص الوزارة على الوقوف على اسماء المبرات غير الملتزمة بتقديم التقارير المالية الخاصة بالعام المالي 2016 في الموعد المحدد وفقا للنظام الاساس الصادر بموجب القرار رقم 48 لسنة 1999 بالمادة رقم 9 التي تنص على أن «يعد مجلس ادارة المبرة الحساب الختامي للمبرة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية ويجب ان تكون الميزانية والحساب الختامي معتمدين من مراقب حسابات مقيد بسجل مراقبي الحسابات».