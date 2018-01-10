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أبرز عناوين صحف الاربعاء:- سجال نيابي يؤجل «التقاعد المبكر».. المجدلي: نسب العمالة خلال النصف الأول من 2018.. 'المالية' تنهي عصر الإيجارات الحكومية 'السخية'.. مزوّرو جناسي... حبس وإبعاد


10/1/2018  الآن- صحف محلية  12:15:32 AM

أبرز عناوين صحف الاربعاء:- سجال نيابي يؤجل ...
من الجريدة

الجريدة

سجال نيابي يؤجل «التقاعد المبكر»

 المجدلي: نسب العمالة خلال النصف الأول من 2018

 «دخول المجلس»: طعن جديد يرجئ إيداع مذكرة نيابة التمييز

 الانباء

تعديل نسب العمالة الوطنية في «الخاص» يستهدف توظيف 17 ألف كويتي

 'المالية' تنهي عصر الإيجارات الحكومية 'السخية'

 الراي

الحكومة تُربِك مستجوبي الصبيح بنقل تبعية «هيئة الإعاقة» إلى الصحة؟

 مزوّرو جناسي... حبس وإبعاد

 «الكهرباء» تسعى لتحصيل 21 مليون دينار... نهائيات معلقة

 النهار

«الشؤون»: إغلاق حسابات 17 مبرة «غير ملتزمة»

 «السكنية»: 640 شقة في «جابر الأحمد» يونيو 2019

 


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