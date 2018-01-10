'الخارجية': ما تداولته وسائل التواصل عن حركة تنقلات بين رؤساء البعثات الدبلوماسية.. غير صحيح

ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حركة تنقلات بين رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية نفى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله نفيا قاطعا صحة هذه الانباء بما تضمنته من اسماء وجهات منقولين اليها.

واوضح الجارالله ان تكرار تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة “يمثل احراجا لنا مع عواصم الدول المشار اليها وارباكا وتجاوزا للاعراف والاصول المرعية والمتبعة في هذا الشأن”.

واهاب الجارالله بالجميع تحري الدقة في نقل مثل هذه الاخبار حتى لا تضطر الوزارة اسفة الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد كل من يعمد الى نشر هذه المعلومات المغلوطة.