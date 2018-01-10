إصدار مذكرة لإحضاره عبر الإنتربول من الإمارات

ان وزارة الداخلية ممثلة في ادارة الجرائم الالكترونية ومباحث أمن الدولة تنسق مع النيابة العامة لاستصدار مذكرة بتوقيف الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم عبر الإنتربول الدولي بتهمة الإساءة إلى الكويت وعلاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة، عقب تغريداته مؤخراً والتي طالب فيها بسحب السفير السعودي من بلاده، إضافة إلى تنفيذ حكم محكمة الجنايات بحبسه 7 سنوات بتهمة الإساءة إلى دولة قطر على ذمة قضية أمن دولة. اكد مصدر امني رفيع المستوى في حديث له معان وزارة الداخلية ممثلة في ادارة الجرائم الالكترونية ومباحث أمن الدولة تنسق مع النيابة العامة لاستصدار مذكرة بتوقيف الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم عبر الإنتربول الدولي بتهمة الإساءة إلى الكويت وعلاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة، عقب تغريداته مؤخراً والتي طالب فيها بسحب السفير السعودي من بلاده، إضافة إلى تنفيذ حكم محكمة الجنايات بحبسه 7 سنوات بتهمة الإساءة إلى دولة قطر على ذمة قضية أمن دولة.

يذكر ان الهاشم يتواجد خارج البلاد، حيث بين انه في دولة الإمارات، وكتب عبر حسابه على تويتر عشية صدور الحكم 'لاول مرة من سنوات انام بهدوء دون ازعاج مندوب محكمة ليبلغني بشكوى وقضية من حمد بن جاسم او جاسم بودى او عدنان عبدالصمد او عبدالسلام قورة او بشار كيوان او فيصل المسلم او يكيكى! انا الان انام ملء جفوني تحت ظل محمد بن زايد ومحمد بن راشد وخلف الحبتور وكل عيال زايد!'.