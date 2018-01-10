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أبرز عناوين صحف الخميس:- «التقاعد المبكر» إلى «المالية».. استجواب الصبيح اليوم؟.. تحصيل الرسوم الصحية من الحالات الطارئة بعد استقرارها.. بابا الفاتيكان: نثمِّن دور سمو الأمير في إرساء قيم السلام ومبادئ الحوار


10/1/2018  الآن- صحف محلية  11:41:10 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- «التقاعد المبكر» إلى ...
من الجريدة

 

الجريدة

«التقاعد المبكر» إلى «المالية»

 استجواب الصبيح اليوم؟

 إيران: التجاذب بين مؤسسات النظام يتصاعد

 الانباء

تحصيل الرسوم الصحية من الحالات الطارئة بعد استقرارها

 إعفاء 26 ألف كويتي من الرسوم بالجهات الحكومية

 الراي

صفاء تقترح 1000 دينار لرخصة قيادة الوافد و500 دينار للتجديد

 الكويتيون والتفرّغ لوظيفة الإمامة أو الأذان

 ديوان الخدمة يرفض التجديد للعبدالجليل والسمار

 النهار

بابا الفاتيكان: نثمِّن دور سمو الأمير في إرساء قيم السلام ومبادئ الحوار

 تكليف «التشريعية البرلمانية» إنجاز التعديلات حول حق النواب في العضوية حال الحبس

 


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