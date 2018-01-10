قطع التيار عن المقيمين ممن تجاوزت مديونياتهم 125 ديناراً

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان قطاع شؤون المستهلكين يقوم حاليا بحملة لقطع التيار عن أصحاب الشقق الاستثمارية الذين تتجاوز قيمة مديونياتهم مبلغ التأمين 125 ديناراً، وذلك بعد انذارهم. وقالت: ان الوزارة تركز بشكل أكبر على قطع التيار عن المستهلكين الذين لم يقوموا بدفع مبلغ التأمين،لافتة إلى انه ووفق القانون يحق لها قطع التيار عن أي مستهلك غير مؤّمن حتى ولو كانت فاتورته بسيطة.

وأوضحت المصادر ان الوزارة تقوم حاليا بقطع التيار عن شقق الوافدين دون المواطنين ، مبينة أن هناك كثيراً من المواطنين يقطنون في شقق استثمارية ولكنهم يعاملون بنفس آلية السكن الخاص طالما لا يوجد باسمه عداد كهرباء لسكن آخر.

من جهة أخرى، ذكرت المصادر ذاتها ان وزير النفط وزير الكهرباء والماء طلب من الوكلاء المساعدين تسكين الشواغر الموجودة في إداراتهم، مشيرة إلى ان الوزير ناقش خلال اجتماعه الأخير مع عدد من الوكلاء المساعدين بحضور وكيل الوزارة محمد بوشهري عددا من الأمور الخاصة بمشاريع الوزارة ونسب الانجاز في كل مشروع.