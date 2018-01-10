الحالات الطارئة للوافدين.. بلا رسوم

في لفتة انسانية اصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قراراً يقضي بارجاء تحصيل اجور ورسوم العلاج من المرضى الوافدين الى ما بعد استقرار حالاتهم.

تضمن القرار 3 مواد نصت الاولى: على ان يتم تقديم العلاج للحالات الطارئة التي تحتاج الى الرعاية العاجلة بجميع المستشفيات دون اي تأخير في تشخصيها او علاجها او رعايتها.

وجاء في المادة الثانية: ان يكون تقييم الحالة على أنها طارئة فور وصولها الى المستشفى او المركز الصحي من قبل الاطباء المختصين على ان يتم تقديم العلاج العاجل لها من دون اي تأخير محافظةً على حياة وصحة وسلامة المرضى.

أما المادة الثالثة والأخيرة فنصت على ان تبدأ -بعد استقرار الحالة وتجاوز المرحلة الطارئة- اجراءات تحصيل الاجور والرسوم.