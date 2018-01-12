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أبرز عناوين صحف الجمعة:- استجواب «قص ولصق» لرفع الحرج.. الكويت من أكثر الوجهات أمناً للأميركيين.. الروضان: توزيع 1036 قسيمة صناعية في «الشدادية» مارس المقبل.. جنبلاط: الأمير الشيخ صباح الأحمد آخر القادة الكبار في العالم العربي


12/1/2018  الآن- صحف محلية  12:28:00 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- استجواب «قص ولصق» ...
من الجريدة

الجريدة

استجواب «قص ولصق» لرفع الحرج

 «تجاوزات الصحة» توصي بإحالة مسؤولين إلى النيابة و«نزاهة»

 الكويت من أكثر الوجهات أمناً للأميركيين

 الانباء

الروضان: توزيع 1036 قسيمة صناعية في «الشدادية» مارس المقبل

 نقل مستشفى السجن وإدارة الشؤون الصحية للشرطة إلى «الصحة»

 الراي

لجنة التحقيق في «تجاوزات الصحة» تُوصي بإحالة وزيرين ووكيلين سابِقين والحربش إلى النيابة

 «الراي» تنشر التفاصيل الحرجة ولحظات السقوط لمروحية الجيش الكويتي في بنغلاديش

 جنبلاط: الأمير الشيخ صباح الأحمد آخر القادة الكبار في العالم العربي

 


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