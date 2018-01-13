الحميدي السبيعي: محاولات وأد استجواب وزيرة الشؤون.. يائسة

رفض النائب الحميدي السبيعي الدخول في «المربع الذي يريد إدخالنا فيه البعض في محاولة يائسة لوأد الاستجواب» الذي قدمه مع النائبين مبارك الحجرف وخالد العتيبي إلى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، معتبراً أن «الهجوم على مادة المساءلة بهذه الطريقة يكشف هشاشة هذه الحملة التي ستسقط عند المناقشة بالأرقام والدلائل والحقائق الدامغة».

واستغرب السبيعي في تصريح لـ «الراي» هذا «التحالف» العلني بين بعض«الفرقاء السياسيين» واجتماعهم على ضرب الاستجواب بهذه الطريقة، فيما لم يستبعد أن تكون هناك اجتماعات تنسيقية بين هؤلاء «للهجوم على هذا الاستجواب الذي سيدك حصون الفساد في مختلف القطاعات التي تتحمل مسؤولياتها الوزيرة الصبيح».

وأشار السبيعي إلى أن «هذا التحالف العلني سيسقط قريباً، ولن يصمد أمام الشعب الكويتي، الذي يدرك كل هذه الأساليب وأهدافها وغايتها حماية الوزيرة من المحاسبة المستحقة»، داعياً إلى متابعة حسابات هؤلاء في وسائل التواصل الاجتماعي «لرصد هذا التنسيق بين هؤلاء لضرب مادة الاستجواب والمستجوبين».

وقال السبيعي استناداً «على المنطق والتاريخ والتجارب السابقة، بأن هذا التحالف بين الفرقاء لن يصمد طويلاً وسيقفز هؤلاء من المركب قبل أن يغرق».

وأضاف: «نحن معتادون على هذه الحملات التي سبق ان حدثت في استجوابنا إلى وزير الاعلام السابق الشيخ سلمان الحمود وانتهت في نهاية المطاف تحت ارادة الشعب الكويتي، الذي سيقول كلمته الحاسمة بعد أن يرى الحقائق والأدلة الدامغة التي تدين الوزيرة بشكل واضح».