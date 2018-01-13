أكدت وزارة الخارجية المصرية، ان مصر تثمن عاليا وتقدر بكل اعزاز علاقاتها الراسخة والقوية مع دولة وشعب الكويت، وهو ما برهنت عليه تاريخيا مواقف الدولتين والشعبين في تضامنهما معا في مواجهة التحديات المختلفة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد مساء امس الجمعة، تعقيبا على ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام من تسريبات تتناول بشكل سلبي علاقات مصر مع دولة الكويت الشقيقة وبعض دول الخليج.

وحذر أبوزيد من «خطورة الالتفات الى محاولات الوقيعة والاضرار بعلاقات مصر مع أشقائها العرب».

وقال انه «على الرغم من سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعليق على مثل تلك الاعمال المشبوهة، التي لا تعبر الا عن يأس مقترفيها فإنه تقديرا واعزازا للعلاقة الوثيقة التي تربط الشعبين المصري والكويتي واحتراما لمواقف دولة الكويت الراسخة في دعم مصر وشعبها فقد آثرت ان تؤكد مجددا على موقفها تجاه دولة الكويت واشقائها من دول الخليج».