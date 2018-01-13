وفيات اليوم السبت 13 يناير 2018

• متعب عيد راشد الغريب، 57 عاما، (شيع)، الرجال: الصباحية، ق2، ش10، م99، ديوان حمد الغريب، تلفون: 55556111، النساء: الأحمدي، ق2، ش2، ج6، م440، تلفون: 94498999.

• محمد رومي عايض العنزي، 71 عاما، (شيع)، الرجال: مدينة سعد العبدالله، ق9، ش915، م9، تلفون: 99250030، النساء: مدينة سعد العبدالله، ق5، ش501، م36، تلفون: 51009292.

• أحمد حمزه محمد حيدر، 55 عاما، (شيع)، الرجال: حسينية البلوش، الجابرية، تلفون: 99992412، النساء: الجابرية، ق9، ش16، م15، تلفون: 60000276.

• طيبة سلطان الكليب، أرملة/ زيد حمد الخالد، 84 عاما، (شيعت)، الرجال: القادسية، ق2، ش حمد الخالد، م35، تلفون: 22515546-22527511، النساء: النزهة، ق3، ش31، م25، تلفون: 22524551.

• حذامه محمود عيسى العصفور، 67 عاما، (شيعت)، الرجال: القادسية، ق1، ش حمد الخالد، م65، ديوان العصفور، تلفون: 99777085، النساء: مبارك العبدالله، غرب مشرف، ق2، ش209، م78.

• غلا ناصر مطلق الراجحي، 11 عاما، (تشيع غدا الساعة التاسعة صباحا)، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 95553233، النساء: الاندلس، ق3، ش106، م270، تلفون: 50777128.