التحقيق بضياع 84 مليون دينار في أمانة الأوقاف

تتكشف التجاوزات المالية في الجهات الحكومية يوما إثر يوم، إذ أظهر اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع الأمانة العامة للأوقاف هدرا بلغ 84 مليون دينار.

وطالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد، بضرورة قيام الوزير المعني بتشكيل لجنة محايدة من خارج الأمانة العامة للأوقاف للتحقيق في هدر أموال الوقف، حسب حصر ديوان المحاسبة لها في تقريره خلال الفترة من 2012 إلى 2016، ورفع نتائجها خلال شهر. وأشار عبد الصمد، إلى أن التقرير تطرق إلى ملاحظات، منها صرف مبالغ مالية كبيرة من موظفي الأمانة على بند الفوارق الوقفية، وتحقيق بعض الموظفين منافع شخصية رغم الخسائر التي لحقت بأموال الوقف.

من جانب آخر، تلتئم عدة لجان نيابية اليوم، حيث كشف مقرر لجنة الداخلية والدفاع نايف المرداس أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عددا من الاقتراحات بقوانين، أبرزها التعديلات على قانون تجنيس أبناء الأرامل والمطلقات، إضافة الى اقتراحات بشأن قانون الانتخاب.

وكشف عضو اللجنة المالية صالح عاشور، أن اللجنة ستبحث مع وزير المالية نايف الحجرف، التعديلات على بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، بحضور ممثلي الهيئة أيضا.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، د. عادل الدمخي، أن اللجنة ستناقش مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، تقريرها بشأن نتائج زيارة السجن المركزي، إضافة إلى موضوع استكمال إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.