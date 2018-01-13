FacebookTwitterYoutubeRSS

أبرز عناوين صحف الأحد:- 60 مواطناً يتخلون عن «خيطان» بسبب «الإقامة»..«الميزانيات» تطالب بتشكيل لجنة لدراسة تجاوزات «أمانة الأوقاف».. دعوة «الصحة» إلى «نفضة» و«إنصاف المظلومين».. واشنطن تعتمد «القضم المتدرج» لـ «النووي الإيراني»


13/1/2018  الآن- صحف محلية  11:47:27 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- 60 مواطناً يتخلون عن ...
من الجريدة

الجريدة

60 مواطناً يتخلون عن «خيطان» بسبب «الإقامة»

 واشنطن تعتمد «القضم المتدرج» لـ «النووي الإيراني»

 «الميزانيات» تطالب بتشكيل لجنة لدراسة تجاوزات «أمانة الأوقاف»

 الانباء

قائمة «الاستغناء» عن الوافدين بالحكومة في 2018.. جاهزة

 تسريح الوافدين في «النفط» على شرائح ونقلهم إلى عقود «مقاول»

 الراي

دعوة «الصحة» إلى «نفضة» و«إنصاف المظلومين»

 تحذيرات من تعيين الوافدين على بندي «المكافأة» و«الاستعانة بخدمات»

 113 مواطناً ومواطنة مرشحون للعمل بـ «المطاحن»

 النهار

«الشؤون»: إعفاء المسنين من الرسوم لـ «المعوزين» فقط

 «ذوي الإعاقة»: لا فتح ملفات للمرضى في المستشفيات

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني