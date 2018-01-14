سجن النواب إلى التدويل.. خلال أيام

كشف النائب شعيب المويزري عن ترتيب ملف الشكوى البرلمانية الخاصة بقضية سجن النواب والشباب مبينا عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' أن الشكوى سيتم تقديمها هذا الأسبوع. وأضاف «سأقوم بترتيب مواعيد لاحقة مع الجهات الدولية المختصة بالقضايا الأُخرى».

كان النائب شعيب المويزري هدد في وقت سابق بـ «تدويل قضية» المدانين بتهمة دخول مجلس الأمة، والذهاب إلى الاتحاد البرلماني الدولي وتقديم شكاوى وإرفاق المستندات المتعلقة بهذه القضية «لحماية أعضاء البرلمانات المقبلة»، رافضاً «الصمت عن هذه القضية»، ومعتبراً أن «الحكومة تستطيع أن تسحب الدعوى القضائية ضد المحكومين».