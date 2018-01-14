16 % نسبة الوافدين في القطاع الحكومي

كشفت إحصائية صادرة عن مجلس الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة، عن تجاوز نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الحكومي 90%، في حين بلغت نسبة الوافدين العاملين في مختلف جهات الدولة اقل من 10%.

وبينت الإحصائية أن نسبة الوافدين العاملين في الجهات التابعة لوزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أقل من 7% في «الشؤون»، و3.8% في المجلس الأعلى للتخطبط، و6.9% في الأمانة المركزية للإحصاء، و9% في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وأقل من 1% بالهيئة العامة للقوى العاملة.

وأكدت الإحصائية أن الفترة التي تولت فيها الوزيرة هند الصبيح الجهات التابعة لها تقلصت نسبة العمالة الوافدة بشكل ملحوظ، مما ينفي ما يتردد من أنباء عن ان الصبيح تفضل الوافد على الكويتي.