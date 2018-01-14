بيع مصفاة الشعيبة مايو المقبل

كشف نائب لجنة بيع مصفاة الشعيبة في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد سعود الشمري في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن الكويت اتخذت أولى الخطوات الرسمية لبيع مصفاة الشعيبة في مزايدة عالمية من المقرر إجراؤها في شهر مايو المقبل.

وقال الشمري ان بيع مصفاة الشعيبة سيكون للوحدات كل على حدة، حيث أبدت شركات عالمية اهتمامها بالشراء وهذه الشركات من نيجيريا والهند وأميركا وألمانيا، مشيرا إلى ان دولتي سريلانكا والفلبين أبدتا اهتماما بالشراء كمصفاة كاملة ولكن تم تغيير الرغبة لاحقا لتمضي الشركة في إجراء المزايدة العالمية للبيع كوحدات.

وأشار إلى أن «البترول الوطنية» ستحدد موعد المزايدة عبر إعلان سينشر في الصحف المحلية والعالمية قريبا، بحيث تكون عملية البيع مفتوحة للجميع ولا يوجد تأهيل مسبق.

وفي سؤال حول السعر المستهدف لعملية البيع ذكر الشمري أن أسعار الوحدات «سرية»، بيد أن الشمري كشف عن إمكانية إلغاء المزايدة في حالة عدم الحصول على أسعار مناسبة للبيع تستهدفها الكويت.