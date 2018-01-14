طهران: 'لا ناجين' من حريق ناقلة النفط

أعلن الناطق باسم فريق الإنقاذ، الذي شكلته طهران بعد حريق ناقلتها النفطية، للتلفزيون الحكومي، الأحد، أنه لم يعد هناك أمل في العثور على ناجين من أفراد طاقم السفينة، التي تحترق منذ أسبوع قبالة سواحل الصين.

وقال محمد رستاد: 'ليس هناك أي أمل في العثور على ناجين من أفراد الطاقم' البالغ عددهم 29 شخصا.

وأضاف أن 'ثلثي ناقلة النقط غرقا والنيران انتشرت وتحيط بالكامل بالسفينة ولم نعد نستطيع الاقتراب منها'.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن فريق إنقاذ صينيا انتشل جثتين، السبت، من الناقلة المشتعلة عقب تصادم في بحر الصين الشرقي.

ووضع أعضاء فريق الإنقاذ الأربعة أجهزة تنفس كي يتمكنوا من الصعود إلى سطح الناقلة (سانتشي) حيث عثروا على جثتين.

وقالت شينخوا إنهم حاولوا الوصول إلى أماكن الإقامة في السفينة، لكن منعتهم درجات الحرارة المرتفعة في السفينة المحترقة، التي بلغت نحو 89 درجة مئوية.

وتم انتشال جثة بحار يشتبه بأنه من السفينة، الاثنين، وأرسلت إلى شنغهاي للتعرف عليها. ولا يزال بقية أفراد الطاقم، الذي يضم 30 إيرانيا واثنين من بنغلادش، مفقودين.

وقالت الوكالة إن فريق الإنقاذ انتشل مسجل بيانات الرحلة أو (الصندوق الأسود)، قبل أن يغادر السفينة بعد أقل من نصف الساعة من صعوده إليها، بسبب تحول وجهة الرياح، ولأن 'الدخان السام الكثيف' أدى إلى تعقيد العملية.