ليفربول يوقف قطار مانشستر سيتي.. ويذيقه الهزيمة الأولى هذا الموسم

ألحق ليفربول الهزيمة الأولى بالمتصدّر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بتغلّبه عليه 4-3 مساء الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين من عمر المسابقة.

وأحرز أهداف ليفربول كل من أليكس أوكسليد-تشامبرلين (9) وروبرتو فرمينو (59) وساديو ماني (61) ومحمد صلاح (68)، فيما سجل أهداف سيتي ليروي ساني (40) وبرناردو سيلفا (84) وإلكاي جوندوجان (90+1).

وهذه أول خسارة لمانشستر سيتي منذ بداية الموسم، ليتجمّد رصيده عند 62 نقطة، بفارق 15 نقطة عن كل من مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي، والأول يختتم الجولة بملاقاة ستوك سيتي يوم الإثنين.

وهذه أول مباراة لأصحاب الأرض بعد انتقال نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة، ولعب مكانه في خط الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين، فيما غاب المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك بسبب إصابته بشد في أوتار القدم، وشارك مكانه المدافع الكرواتي ديان لوفرين، ولجأ المدرب يورجن كلوب إلى مواطنه الألماني لوريس كاريوس في حراسة المرمى بدلا من البلجيكي سيمون مينيوليه.

في الجهة المقابلة، جلس الإسباني دافيد سيلفا على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي، بعدما فضّل المدرب جوسيب جوارديولا الاعتماد على الألماني إلكاس جوندوجان، فيما شارك في الخط الهجومي كل من سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وليروي ساني.