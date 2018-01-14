وصول الغاز العراقي للكويت.. يتعرقل

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الاتفاق الخاص بإمداد الكويت بالغاز العراقي يواجه صعوبات، بعدما رفض العراق التسعير الذي قدمته الكويت للحصول على غازه، كجزء من التعويضات المستحقة عليه من جراء الغزو.

وقالت المصادر إن الخلاف يدور حول تسعير الألف قدم مكعبة، إذ يطالب العراق بـ5 دولارات، في حين تريده الكويت بـ3 دولارات، لافتة إلى أنه «مازال هناك مذكرات تفاهم ستبحث الجهات المخولة من الجانبين من خلالها تحقيق مزيد من التقارب بينهما».

وكان الاتفاق، الذي يبدو أنه يتعرض لعرقلة، ينص على إمداد الكويت بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، على أن تصل إلى 500 مليون تدريجياً، وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه.

إلى ذلك، قال وزير النفط، وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي إن المجلس الأعلى للبترول وافق على تملك شركة البترول الكويتية العالمية، التابعة لمؤسسة البترول، 50% بمصفاة الدقم، مشاركةً مع شركة النفط العمانية (OOC).