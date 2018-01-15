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أبرز عناوين صحف الإثنين:- 9.8% من الطلبة يعانون مشاكل سلوكية... و«التربية» تستنفر.. إمداد الكويت بالغاز العراقي يتعرقل.. العدساني يُخيّر الصبيح: انتخابات «التعاونيات»... أو طرح الثقة.. أسبوعان للردّ على تجنيس أبناء المطلقات والأرامل


15/1/2018  الآن- صحف محلية  12:00:06 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- 9.8% من الطلبة ...
من الجريدة

 

الجريدة

9.8% من الطلبة يعانون مشاكل سلوكية... و«التربية» تستنفر

 «المالية» تتفق مع شركة لبحث «التقاعد المبكر»

 إمداد الكويت بالغاز العراقي يتعرقل

 الانباء

2.3 % فوائد قروض السندات الخارجية

 أسبوعان للردّ على تجنيس أبناء المطلقات والأرامل

 الراي

العدساني يُخيّر الصبيح: انتخابات «التعاونيات»... أو طرح الثقة

 أنس الصالح: التعاقد مع غير الكويتيين لم يمس سياسة الإحلال

 «المحاسبة» يعيد لـ «الأشغال» مشروع المبنى الإضافي للديوان

 النهار

«الكهرباء»: صيانة الشبكة الجمعة تقطع المياه عن عدة مناطق

 «الدولي» و«الوطني» يتصدران 16 سهماً في سوق النخبة

 


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