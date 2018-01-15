أرباح الصناديق السيادية تفوق إيرادات النفط

ناقشت اللجنة المالية البرلمانية امس التعديلات المقدمة بشأن قانون هيئة الاستثمار وهي: إعادة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته وتشكيل لجنة ترشيحات تعنى باختيار الأعضاء المتفرغين من الكفاءات المتخصصة في مجال الاستثمار بحيادية وموضوعية تامة وإنشاء مجلس تنفيذي برئاسة العضو المنتدب لتنفيذ السياسات الإستراتيجية للهيئة التي يضعها مجلس الإدارة بالإضافة الى إعادة هيكلة الهيئة بإنشاء مجموعة من اللجان الاستشارية التخصصية، ثلاث منها تتبع مجلس الإدارة وسبع أخرى تتبع المجلس التنفيذي، حيث تم الاتفاق على ان يعقد اجتماع آخر مع أصحاب المقترحات النــواب لبـحثهـا بشكــل مستفيض.

وناقشت اللجنة كما اكد مصدر مطلع فيها أيضا موضوع الصناديق السيادية، قائلاً: ذكر لنا ممثلو الهيئة العامة للاستثمار ان إيرادات الصناديق لأول مرة تتجاوز إيرادات النفط خلال العام الماضي