التمديد لعقد عافية.. ثلاثة أشهر

مدّدت وزارة الصحة عقد «عافية» لتقديم خدمات التأمين الصحي للمتقاعدين لمدة 3 أشهر جديدة تبدأ اعتباراً من يوم غدٍ.

وكشفت مصادر صحية مطلعة أن «تمديد العقد جرى وفق الشروط والأسعار والمواصفات والخدمات التي تضمنتها الوثيقة التأمينية، وعدم إدراج أي خدمات أو شرائح جديدة بخلاف المنصوص عليها سابقاً».

وأشارت إلى أن «وزارة الصحة كانت مددت العقد لمدة 3 أشهر بعد انتهائه في 16 أكتوبر الماضي بالشروط والأسعار والمواصفات والخدمات المشمولة في الوثيقة التأمينية، عدا بند الدعاية، بمبلغ 20 مليوناً و532 ألفاً و394 ديناراً ونصف الدينار».