غزة: إضراب تجاري شامل الاثنين القادم

دعت هيئات تابعة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إضراب تجاري شامل يوم الاثنين القادم؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وقال وليد الحُصَري، رئيس الغرفة التجارية بغزة، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة اليوم الإثنين:' إن قطاع غزة يعاني من انهيار كارثي في الأوضاع الاقتصادية، وبناء على ذلك نعلن عن إضراب تجاري شامل الاثنين القادم'.

وأضاف الحُصَري، متحدثا باسم 'القطاع الخاص' في غزة:' نحمّل المسؤولين والمؤسسات الدولية، المسؤولية عن هذا الانهيار الذي طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة'.

وأضاف:' بسب الأوضاع الاقتصادية السيئة في القطاع ارتفعت معادلات البطالة إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، وارتفعت معدلات الفقر لـ 65%'.

ولفت إلى أن انعدام 'القدرة الشرائية' في كافة القطاعات الاقتصادية، أدي إلى 'نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى أدنى مستوى خلال عقود'.

وتابع:' نأمل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتدخل العاجل لفتح معبر رفح للأفراد والبضائع التجارية بصورة دائمة لتخفيف معاناة شعبنا'.

وطالب الحصري، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية و الأمم المتحدة إلى 'الضغط الحقيقي على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع وإنهاء الحصار بشكل فوري لتجنيب غزة كارثة اقتصادية واجتماعية وبيئية'.

ودعا، حركتي 'فتح' و'حماس' إلى 'إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية'.

كما ناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى 'اتخاذ خطوات وقرارات حكيمة من أجل التخفيف عن القطاع'.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي وتعثر عملية المصالحة بين حركتي 'فتح'، و'حماس'.