وفيات اليوم الإثنين 15 يناير 2018

بهية رمضان شعبان، أرملة أيوب يعقوب الغيص ـ 77 عاما ـ الرجال: هدية ـ ق5 ـ ش28 ـ م15 ـ ت: 0096550074500 ـ النساء: القرين ـ ق3 ـ ش36 ـ م16.

عمار سالم عمار العميرة ـ 78 عاما ـ الرجال: مبارك الكبير ـ ق6 ـ ش18 ـ م6 ـ ت: 0096599260006 ـ النساء: صباح السالم ـ ق12 ـ ش1 ـ ج1 ـ م61 ـ ت: 0096551332666.

عمشة عبدالله محمد الفجي، زوجة محمد حمود الفجي ـ 75 عاما ـ الرابية ـ ق4 ـ ش عبدالله الخالدي ـ م19 ـ ديوان محمد حمود الفجي ـ ت: 0096569999866.

حمدة حسين المشيعيب، أرملة عواد نزال عواد العنزي ـ 75 عاما ـ الرجال: الجهراء ـ الواحة ـ مقابل خزانات المياه ـ ت: 0096555343443 ـ النساء: سعد العبد الله ـ ق4 ـ ش427 ـ م308 ـ ت: 0096566122023.

عبدالهادي عبدالله نعير الهاجري ـ 47 عاما ـ الرجال: جابر العلي ـ ق7 ـ ش35 ـ م5 ـ ت: 0096590010954 ـ النساء: فهد الأحمد ـ ق2 ـ ش207 ـ م15.

مبارك عبدالله دبجان الافينس المطيري ـ 45 عاما ـ الرجال: عبدالله المبارك ـ ق4 ـ ش412 ـ م8 ـ ت: 0096550561811 ـ النساء: الفردوس ـ ق3 ـ ش الأول ـ ج5 ـ م46 ـ ت: 0096596639099.

حورية الصاوي رمضان، أرملة صالح مبروك الهاجري ـ 79 عاما ـ الرجال: السالمية ـ ق2 ـ ش عبدالله بن مسعود ـ م17 ـ ت: 0096599600124 ـ النساء: القرين ـ ق2 ـ ش7 ـ م14.

لطيفة محمد عبدالله حيدر، أرملة احمد غلوم عبدالله حيدر ـ 83 عاما ـ الرجال: مسجد الوزان ـ مشرف ـ ت: 0096566014132 ـ النساء: الرميثية ـ ق4 ـ ش44 ـ م5 ـ حسينية ملاية أم صادق.

جاسم محمد سالم الكعبي ـ 56 عاما ـ الرجال: ديوان الكعبي ـ هدية ـ ق1 ـ ش6 ـ م3 ـ ت: 0096594414442 ـ النساء: هدية ـ ق1 ـ ش6 ـ م3 ـ ت: 0096599440021 ـ الدفن التاسعة صباحا.