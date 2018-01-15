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110 ملايين دينار من المالية للصحة


لسداد ديون المكاتب الصحية خارج البلاد

15/1/2018  الآن - الأنباء  11:33:46 PM
لسداد ديون المكاتب الصحية خارج البلاد

وافقت وزارة المالية على تخصيص مبلغ 110 ملايين دينار لصالح وزارة الصحة لسداد مطالبات المستشفيات المتراكمة لدى المكاتب الصحية بالخارج. وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان قيمة المطالبات المتراكمة على المكاتب الصحية قاربت الـ 145 مليون دينار، مشيرة الى ان المبلغ المعتمد من قبل وزارة المالية سيتم من خلاله سداد بعض المطالبات المتراكمة لضمان استمرار تلقي المرضى لعلاجهم ومخصصاتهم.

وأظهر تقرير صحي ان قيمة المطالبات بلغت 85 مليون دينار على المكتب الصحي ب‍واشنطن، و38 مليون دينار على المكتب الصحي في لندن، و 12 مليونا في فرانكفورت، فضلا عن 5 ملايين دينار في باريس، كما ان هناك 4 ملايين دينار قيمة مطالبات المستشفيات لسفارتنا في بانكوك جراء علاج المرضى.

وجاء في التقرير أن قيمة المطالبات المتراكمة على المكتبين الصحيين في القاهرة والأردن بلغت 500 ألف دينار لكل مكتب صحي.



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