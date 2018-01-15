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أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الصبيح تتجاوب مع العدساني.. الحكومة: تحقيق في مناقصات ألغيت بعد ترسيتها.. لجنة محكمة الوزراء تحفظ بلاغ «تجاوزات ضيافة الداخلية»..«التجارة» تتسلم مواقع العربات المتنقلة من البلدية مطلع فبراير


15/1/2018  الآن- صحف محلية  11:59:59 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الصبيح تتجاوب مع ...
من النهار

 

الجريدة

الصبيح تتجاوب مع العدساني

 الهاشم تتحدى خورشيد: اخترتم «Milliman» دون علمنا

 الحكومة: تحقيق في مناقصات ألغيت بعد ترسيتها

 الانباء

العدساني يهدد باستجواب «شؤون الأمة»

 «التجارة» تتسلم مواقع العربات المتنقلة من البلدية مطلع فبراير

 الراي

لجنة محكمة الوزراء تحفظ بلاغ «تجاوزات ضيافة الداخلية»

 الاقتراح - المشكلة... دورة ترقية لضباط الصف الجامعيين

 الجمعيات التعاونية... على مشارف الانتخاب

 النهار

الجارالله: «المحاولات الرخيصة» لن تنال من علاقتنا بمصر

 التحقيق في كل مناقصة لم توقع عقودها

 


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