بعد مايزيد على الأربع سنوات في ساحات القضاء، حسمت محكمة التمييز الإدارية برئاسة رئيس الدائرة الثانية المستشار جمال العنيزي في جلسة لها امس الأثنين قضية فصل ناشر ورئيس تحرير جريدة الزميل زايد الزيد من جهة عمله، وذلك بالإنتصار له في حكم نهائي وبات واجب النفاذ بإلغاء حكم الإستئناف وتأييد حكم أول درجة القاضي بإلغاء القرار الإداري المتمثل بفصل الزميل الزيد من عمله في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وما ترتب عليه من آثار ذات الصلة في القرار.

وفي تصريح خاص لـ ، عبّر الوكيل القانوني للزميل الزيد، النائب المحامي الحميدي السبيعي عن شكره للقضاء الذي ' انتصر للزيد ورد له كافة حقوقه التي سُلبت ظلماً دون وجه حق وبتعسف من قبل الجهة الإدارية التي يعمل بها ' .

وأضاف السبيعي موجهاً حديثه للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب : ' ننوه عدم التعسف أو المماطة أو التأخير في تنفيذ الحكم القضائي وما تضمنه من أثار مترتبة يتوجب تنفيذها ' .

نص حكم أول درجة الصادر في 3 يونيو 2014:

‏http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=190891&cid=48#.Wl0yKiu8aEc

وكانت جهة عمل الزيد وهي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قد أصدرت قرار بفصله عن عمله في 30 أكتوبر 2013، حيث بدأت مسألة فصله من عمله بعد أن كتب نائب في المجلس المبطل الثاني- توفاه الله- مقالاً في مارس 2013 وأدعى فيه أن الزيد غير ملتزم بالعمل، وقام الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المهندس علي حسين اليوحة حينها بفصل ناشر الزميل زايد الزيد من العمل بناء على كتاب وجهه حينها وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود إلى اليوحه يطالبه فيه بالنص ' بالتحقق من المعلومات المتداولة عن الوضع الوظيفي للمستشار بالمجلس السيد زايد حربي ادهام الزيد ' ، فما كان من اليوحة إلا القيام بتكليف الشؤون الادارية والقانونية بتشكيل لجنة تحقيق قانونية ، ولم تستطع اللجنة المذكورة أن تسجل أية مخالفة على الزميل الزيد الذي أثبت بالوقائع والأدلة الدامغة التزامه بالعمل ، وقامت اللجنة بحفظ التحقيق ، إلا أن هذا الأمر لم يعجب وزير الاعلام حينها الشيخ سلمان الحمود عندما اطلع على محضر التحقيق لأنه لم يجد به أي نقطة تسجل على الزميل وقال لليوحة بالحرف ' ان هذا التحقيق من صالح الزيد فما فائدته ؟ ' .

وكان فصل الزيد حينها محل استنكار شعبي ومن القوى السياسية بالبلاد والمنظمات الحقوقية، واعتبرته تعسفا من قبل السلطة وملاحقة للزيد بسبب نشاطه السياسي مع المعارضة وآخرها ائتلاف المعارضة حيث كان رئيس مكتبها الإعلامي .

للمزيد من التفاصيل حول تداعيات قضية فصل الزميل الزيد من عمله

‏http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=157652#.Wl01Liu8aEc

‏http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=157804&cid=30#.Wl01eCu8aEc

‏http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=157724#.Wl02cCu8aEc

‏http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=170145&cid=48#.Wl02iiu8aEc