القبض على مواطن بحوزته حشيش ومؤثرات عقلية وخمر مستورد

ألقى رجال مباحث حولي القلض على مواطن عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وكانت قد وصلت معلومات وردت إلى مباحث حولي عن اتجار أحد المواطنين في المخدرات، وتم تشكيل قوة من رجال مباحث مكتب النقرة والانتقال الى مسكنه الكائن في منطقة سعد العبدالله.

وبمداهمة المنزل تم ضبط المتهم وضبط ما يقارب 5 كيلو من مادة الحشيش المخدرة وعدد 10 اقراص مؤثرة عقلياً (لاريكا) وعدد 2 زجاجة مشروبات روحية مستوردة.

وتم احضاره الى مكتب مباحث النقرة وبمواجهته بالمضبوطات اقر بحيازته لها بقصد الاتجار والتعاطي.

وبالاستعلام عنه بأجهزة الحاسب الالي التابع لوزارة الداخلية تبين أنه صادر بحقكه حكما بالحبس لمدة 10 سنوات مع وقف النفاذ، هذا وجاري اعداد محضر التحريات واحالته الى النيابة العامة.