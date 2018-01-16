الحوادث المرورية تتسبب بوفاة 421 شخصاً خلال 2017

كشفت إحصائية الإدارة العامة للمرور للعام الماضي 2017 عن انخفاض في معدل الوفيات، حيث سجلت 421 حالة وفاة بينهم 172 مواطناً و249 وافداً، مقابل 424 حالة وفاة في العام قبل الماضي 2016.

وقال مصدر امني ان إجمالي الحوادث المرورية ارتفع خلال العام الماضي الى أكثر من 82 ألف حادث مقابل 71 ألف حادث في عام 2016، لافتاً الى ان تلك الحوادث خلفت أكثر من 10 الاف مصاب.

واضاف المصدر ان وزارة الداخلية أوصت في مشروع قانون المرور الجديد بضرورة تغليظ عقوبة قاطعي الإشارة الحمراء والتي تسببت في تعريض أرواح الآخرين للخطر وبعضها تسبب في قتل اشخاص ابرياء.

واوضح ان العقوبة الحالية لا تعتبر رادعة للمتهورين ومخالفي القانون والتي تتمثل في الغرامة 50 دينارا، حيث ان العقوبة الجديدة ستشمل مضاعفه الغرامة الى 100 دينار، إضافة الى حجز المركبة وقائدها سواء للمواطنين والوافدين.

ولفت المصدر إلى ان حجز المركبة سيستمر لمدة شهرين، إضافة إلى ان قائد المركبة سيتم حجزه لمدة 48 ساعة، واشار الى ان الإحصائيات كشفت عن وفاة نحو 70 شخصاً خلال العام الماضي 2017 بسبب قطع الإشارة الحمراء.