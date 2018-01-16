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أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الأمير: تعزيز الاستثمار لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.. تغييرات واسعة في «الاستخبارات المصرية».. هل تستغني 8 جهات حكومية عن الوافدين؟


16/1/2018  الآن- صحف محلية  11:52:06 PM

أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الأمير: تعزيز ...
من الجريدة

 

الجريدة

الأمير: تعزيز الاستثمار لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل

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هل تستغني 8 جهات حكومية عن الوافدين؟

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