أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الأمير: تعزيز الاستثمار لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل.. تغييرات واسعة في «الاستخبارات المصرية».. هل تستغني 8 جهات حكومية عن الوافدين؟

الجريدة

الأمير: تعزيز الاستثمار لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل

أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ضرورة العمل لتعزيز فرص الاستثمار في مختلف قطاعات الدولة؛ للمساهمة في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل.جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، وأعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية.وعقب اللقاء، قال الشيخ مشعل، إن اجتماع اللجنة بصاحب السمو جاء 'بمناسبة تحسن الكويت في تقرير تحسين بيئة الأعمال'، مضيفاً أن سموه أكد حرصه على استمرار نهج الجهات الحكومية، لتحسين بيئة الأعمال والاستمرار في ارتفاع البلاد بالمؤشرات العالمية، بما يساعد على تحسين صورتها وتعزيزها عالمياً.وخلال استقبال صاحب السمو، أمس، الوزير الروضان، وكبار المسؤولين في الهيئة العامة للرياضة، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، ورؤساء الأندية الرياضية، شدد سموه على الاهتمام المستمر بأبنائه الرياضيين، وبكل ما يساهم في تطوير الرياضة، مشيداً بما بُذل من جهود مقدرة وترتيب متميز وتنظيم عالي المستوى في التحضير والإعداد لبطولة 'خليجي 23'.وبينما أعرب الروضان، خلال اللقاء، عن بالغ الشكر والامتنان للدعم الأميري المتواصل للرياضة الكويتية، الذي تكلل برفع الإيقاف عنها، واستضافة البلاد البطولة، ثمن دعم سمو ولي العهد للمجال الرياضي، مؤكداً أن الأندية ساهمت كثيراً في تنظيم البطولة، التي خرجت بشكل مشرف.

«دخول المجلس»: طعن جديد يرجئ إيداع مذكرة «التمييز»

بعدما كان مرتقباً عقد جلسة أمام محكمة التمييز الأحد المقبل لنظر طلبات وقف نفاذ حبس 35 محكوماً في قضية دخول المجلس، بينهم النائبان وليد الطبطبائي وجمعان الحربش والنائبان السابقان فهد الخنة وسالم النملان، كشفت مصادر مطلعة أن طعناً جديداً، قدم للمحكمة أمس، تسبب في تأخير رفع مذكرة نيابة التمييز للجلسة، ومن ثم عدم انعقادها.وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أن إدارة كتاب «التمييز» تلقت أمس طعناً ثانياً من أحد المحكومين في القضية، متوقعة أن يقدم محامي الطاعن مذكرته اليوم؛ لتحويلها إلى نيابة التمييز للرد عليها، وتضمينها في مذكرتها التي سترفعها للمحكمة.وبينت أنه كان مقرراً لنيابة التمييز تقديم مذكرتها، بعدما انتهت من مراجعتها وضمنتها الرد على طعون المحكومين والنيابة العامة، إلى المحكمة غداً، غير أنه تقرر إرجاؤها إلى حين الرد على الطعن الجديد الذي قد ينتهي الأسبوع المقبل، أي ما بعد جلسة الأحد.ولفتت إلى أن المحكمة ملزمة بتلقي أي طعون، بحسب القانون، حتى 27 الجاري، وذلك بعد رفع ميعاد الطعن بالتمييز إلى 60 يوماً تُحسب من بعد صدور حكم «الاستئناف» في القضية الصادر بتاريخ 27 نوفمبر الماضي.

تغييرات واسعة في «الاستخبارات المصرية»

علمت 'الجريدة' من مصدر مطلع أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بدأ، أمس، عملية تغييرات واسعة في جهاز المخابرات العامة شملت قيادات رفيعة المستوى.وقال المصدر إن التغييرات تأتي ضمن عملية لإعادة ترتيب المؤسسات السيادية في المرحلة الحالية، وذلك بعد أسابيع على تغيير رئيس الأركان، مبيناً أن هذه التغييرات ستشهد صعود اللواء إبراهيم عبدالسلام الذي كان أحد مساعدي رئيس الجهاز اللواء خالد فوزي.

الانباء

مجلس الوزراء اعتمد مرسوم انتخابات «البلدي»

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء اعتمد في جلسته أمس الأول مشروع مرسوم بشأن إجراء انتخابات المجلس البلدي.وأوضحت المصادر أن مشروع المرسوم ينص على السماح بإجراء انتخابات المجلس البلدي وفق جداول مجلس الأمة 2017 المعتمدة والمحصنة.هــذا، ويـحدد موعد الانتـــخابات بمـــرسوم، وسينشر قبل موعدها بشهر على الأقل.وأضافت المصادر: إن قانون البلدية الجديد المعدل للقانون رقم 33 لسنة 2016 الذي أحيل للحكومة بصفة الاستعجال الأسبوع الماضي اشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1962.واستطردت المصادر قائلة: وبناء على هذا الشرط ستضاف للشروط الحالية للمرة الأولى في انتخابات المجلس البلدي الشروط الواردةفي القانون رقم 27 لسنة 2017 والتي تنص على انه «يحرم من المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشيحا - بحذفهم من جداول الانتخابات - كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الذات الأميرية، أو الأنبياء، إلى جانب حرمان من أدين بعقوبة جنائية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وإن كانت جنحة.هذا، وعلمت «الأنباء» وجود توافق حكومي - نيابي على تغيير نظام إجراء الانتخابات لتكون وفقا لنظام المحافظاتوبحسب المعلومات الأولية سيتم تقسيم دوائر «البلدي» إلى 6 دوائر انتخابية حسب المحافظات، ويتم انتخاب 10 أعضاء ويكون لكل محافظة من محافظات العاصمة، وحولي والفروانية والأحمدي مقعدان، ومقعد واحد لكل من محافظتي مبارك الكبير والجهراء.وكان مجلس الأمة قد أحال للحكومة الأسبوع الماضي قانون البلدية المعدل الذي نص على تعيين 6 أعضاء يصدر بهم مرسوم من قبل مجلس الوزراء بعد إعلان نتائج الانتخابات بأسبوعين، وتمديد عمل اللجنة المؤقتة التي تقوم بأعمال المجلس البلدي لحين إعلان النتائج أو أربعة أشهر كحد أقصى أيهما اقرب.وتشهد الفترة المقبلة إعلان فتح باب تسجيل الراغبين في الترشيح، والدعوة إلى الانتخابات التي ستتم وفقا لمرسوم الصوت الواحد.ومن الأهمية ذكر أن شروط الترشح للانتخابات الواردة في القانون 35 لسنة 1962 تشمل: أن يكون كويتيا بصفة أصلية، واسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، أن يبلغ سنه 30 عاما، إجادة اللغة العربية، ليس محكوما بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة باستثناء من رد له اعتباره، ويضاف شرط الحصول على مؤهل جامعي للأعضاء المعينين.

الجبري: إستراتيجية إعلامية شاملة لمواجهة ظاهرة التطرف

أكد وزير الإعلام محمد الجبري أن وزارة الاعلام ومنذ أن بدأت في وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع ظاهرة التطرف لم تقصر النظر اليها من زاوية واحدة فقط، وإنما تعاملت مع ظاهرة التطرف بمفهومها الشامل ومعناها المتكامل كونها ظاهرة تشمل العديد من المعاني او الافكار الهدامة للمجتمع مثل الإرهاب والتشدد والالحاد وهو موضوع سؤال النائب الفاضل.وزاد الجبري في رده على سؤال للنائب محمد هايف تنشره «الأنباء» لذلك عملت وزارة الإعلام على تبني استراتيجية شاملة الى مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها والوقاية منها بعد أن دخل التطرف مرحلة جديدة متقدمة وتوغل في عقول الشباب.وأضاف: لذلك سعت الوزارة الى تفعيل الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في مواجهة هذا الخطر بسبب قدرتها على الوصول الى الناس والتأثير في عقولهم وأفكارهم وقناعاتهم بأساليبها المتعددة والمتنوعة القائمة على مرتكز أساسي وهو الوسطية.وأكد أن وزارة الإعلام لديها قناعة تامة بأن الإعلام الناجح كي يؤدي رسالته بشكل صحيح، فإنه يدرس المجتمع المخاطب ويعرف بيئته كي ينطلق من مفردات المجتمع ومن قواسمه المشتركة، فالتعامل الإعلامي لإقناع الجمهور بمكافحة التطرف بأشكاله المختلفة واقنعته المتعددة (إلحاد ـ عنف ـ إرهاب ـ تشدد... إلخ) لا يكون بضخ أكبر معلومات عن مبادئ الدين الصحيح وأكبر قدر ممكن من ادانة التطرف بأشكاله، إنما التعامل يكون من خلال رسائل مدروسة ومعدة من قبل متخصصين يسعون نحو أهداف معلومة المراحل، وينظرون إلى ظاهرة التطرف نظرة شمولية.وأكد الجبري حرص وزارة الإعلام على العمل على تعزيز الوسطية كمرتكز أساسي لمواجهة التطرف في بعدها الحضاري منطلقة من مبادئها الإنسانية التي تدرك طبيعة التنوع البشري وتتعامل بإيجابية وانفتاح مع التنوع الثقافي والحضاري.وقال ان الوزارة وضعت استراتيجية إعلامية تهدف الى نشر القيم الدينية الصحيحة من خلال التأكيد على بعض الحقائق ومنها، ان الوسطية منهج شرعي بعث الله به سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام سياجا قويا ضد الوقوع في براثن الغلو والافراط، وأن الدين الاسلامي منهج حياة ليس محصورا في جزئية من الجزئيات ولا في ركن من الاركان وإنما هو منهج متكامل شامل لا ينفصل بعضه عن بعض.وشدد على ضرورة تحديد ملامح الخطاب الإعلامي الموجه الى الرأي العام وتبني منهج الوسطية والاعتدال القادر على مواجهة التهديدات والتحديات التي تواجهها دولة الكويت، مع التوسع في وضع سياسات اعلامية تتوافق مع السمات الاجتماعية والتربوية والدينية على المستوى المحلي، ويشارك فيها المعنيون من التربويين والاجتماعيين والإعلاميين.ودعا الى توظيف الأعمال الفنية والبرامجية بما يبرز قيم الوسطية والاعتدال، ويرفع مستوى الوعي في مختلف المجالات، تجنب سياسات الإثارة الإعلامية والترويج لظواهر التطرف والإلحاد والإرهاب من خلال الأعمال التلفزيونية والإذاعية والتعامل مع ظاهرة التطرف بوعي إعلامي متزن، وكذلك التقييم المستمر للأداء الإعلامي طبقا لمجموعة من الآليات والأسس كمنطلق لتصحيح المسار الإعلامي بصفة مستمرة بما يتواءم مع المتطلبات الاجتماعية والثقافية والدينية والامنية.وأكد الجبري انه تم تنفيذ تلك الاستراتيجية من خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية التالية:أولا: البرامج الإذاعية المباشرة وهي تباشير الصباح، ومسيرة الخير، وواحة المستمعين، وطريق الإيمان.وكذلك من خلال البرامج التسجيلية ومنها: الأمة الوسط، وايات الله في الكون، والجنة ونعيمها، والاعجاز العلمي في القرآن، ودروس الدعاة، ونبيا محمد صلى الله عليه وسلم والشباب، والقيم بناء الأمم، ومجموعة برامج الدكتور بسام الشطي، ومسائل فقهية، وفضائل إيمانية وكذلك من خلال بعض البرامج التلفزيونية.وأضاف الجبري ان التعاون قائم بين وزارة الإعلام وكافة الجهات الحكومية ومنها: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة ووزارة الدولة لشؤون الشباب، وذلك من خلال تغطية المؤتمرات والندوات واستضافة المختصين ببرامج التلفزيون واذاعة دولة الكويت وقناة اثراء.وبين ان وزارة الإعلام لديها تنسيق على مستوى عال مع جميع جمعيات النفع العام من خلال تخصيص برنامج يومي على قناة اثراء «عدسة إثراء» يغطي جميع الفعاليات والانشطة والندوات وورش العمل المثمرة التي تحارب الالحاد وتعزز مفهوم التوحيد وتمت استضافة العديد من الشخصيات المهمة في برامج إذاعة القرآن الكريم من العاملين بتلك الجمعيات ومنها: جمعية الهيئة الخيرية الإسلامية، وجمعية إحياء التراث، وجمعية ايات لخدمة القرآن الكريم، وجمعية النجاة الخيرية (لجنة التعريف بالإسلام)، وجمعية الإصلاح، وجمعية المنابر الخيرية.

الراي

هل تستغني 8 جهات حكومية عن الوافدين؟

بدأت لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية تفعيل عملها، تحت عنوان «لا وظيفة لوافد يستحقها كويتي أو كويتية». وأحالت الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى اللجنة، ردود الوزراء المرتبطة بالتوظيف واعداد الوافدين المعينين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وآلية تعيينهم، ومدى التفاعل مع سياسة الاحلال الوظيفي.وتنتظر اللجنة رد 8 جهات حكومية وجهت لها كتب رسمية لتقديم دراسة في شأن حاجة العمل إلى الوافدين، وهل يتأثر في حال الاستغناء عنهم، خصوصاً من ثبت عدم قدرتهم على العمل، وفق تقارير صادرة من جهات دولية ومحلية، تؤكد ضعف الأداء الوظيفي للغالبية من الموظفين الوافدين.وأوضح رئيس اللجنة النائب خليل الصالح لـ «الراي» مخاطبة اللجنة لـ 8 جهات حكومية ذات صلة بالتوظيف والاحلال، كاشفاً عن اجتماع ستعقده اللجنة اليوم مع ثلاث جهات متصلة بالتوظيف، مثل ديوان الخدمة المدنية «الذي طلبنا منه الدراسات الحكومية حول البطالة وسبل مواجهتها، وعدد العاطلين عن العمل ومؤهلاتهم وأعمارهم حسب الجنس، واحصائية بأعداد الخريجين والداخلين إلى سوق العمل خلال الخمس سنوات الماضية، وبرامج وسياسات الحكومة لمعالجة مشكلة النقص في التخصصات النادرة، وبرنامج الحكومة لربط الابتعاث بالتخصصات النادرة والمطلوبة لسوق العمل، واعداد الوافدين العاملين في الجهات الحكومة والمؤسسات والشركات التابعة لها، ممن هم ضمن بند المستشارين، إضافة إلى أعداد أبناء الكويتيات في الجهات الحكومية، حسب الجنس والعمر، والقرارات الخاصة بتمكين أبناء الكويتيات من العمل في الجهات الحكومية، واعداد العاملين من فئة غير محددي الجنسية في الجهات الحكومية، حسب الجنس والعمر، والقرارت الخاصة بتمكينهم من العمل في الجهات الحكومية».وقال الصالح إن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، أو من يراه مناسبا لينوب عنه، سيحضر اجتماع اليوم لمناقشة الخطط في شأن التعامل مع أزمة التوظيف والبطالة، كاشفاً عن توجيه الدعوة أيضاً إلى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، لمناقشة موضوع الإحلال وأزمة التوظيف في القطاعين العام والخاص والنفطي. وأكد الصالح أن الفترة المقبلة ستشهد آلية جديدة في التوظيف والاحلال، وأي وظيفة يستحقها كويتي أو كويتية لن تذهب لغيره.

عبد الله آل ثاني... في المستشفى العسكري في الكويت

في تطور مفاجئ، وصل مساء أمس الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني إلى البلاد قادماً من أبو ظبي، بعدما أعلنت قناة «الجزيرة» أنه «في وضع صحي غير مستقر».وتواجد على أرض المطار عدد من السيارات بينها سيارة إسعاف لاستقبال الشيخ عبدالله، الذي انتقل فور وصوله بسيارة عادية ضمن موكب أمني إلى المستشفى العسكري.وكان الشيخ عبدالله، وهو من أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، ظهر في تسجيل مصور يوم الأحد الماضي، قال فيه إنه محتجز في أبو ظبي، فيما أكدت السلطات الإماراتية في بيان رسمي أنه كان ضيفاً على دولة الإمارات بناء على طلبه، وأنه حر في تنقلاته ويمكنه المغادرة إلى أي وجهة يشاء.وبرز اسم الشيخ عبدالله كوسيط مع السعودية خلال موسم الحج حيث وافقت المملكة على دخول الحجاج القطريين إلى أراضيها عبر منفذ سلوى البري.

نصف تريليون دولار ميزانية القطاع النفطي حتى 2040

قدّرت مصادر نفطية مطلعة ميزانية القطاع النفطي حتى العام 2040 بأكثر من 500 مليار دولار، في حين رجحت أن تصل ميزانية الأعوام الخمسة المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار.وأوضحت المصادر لـ «الراي» أن الميزانية المذكورة تشمل العديد من المشاريع داخل الكويت وخارجها وفقاً لإستراتيجية طموحة، تضمن الحفاظ على مكانة الدولة النفطية في الأسواق العالمية، سواء كانت مشاريع استكشاف وإنتاج في البر والبحر، أو مشاريع بتروكيماوية أو تكرير واستثمارات.وقالت المصادر، إن إستراتيجية القطاع النفطي الطموحة تمت صياغتها بما يضمن تحقيقها أعلى عائد، وأفضل قيمة مضافة، فضلاً عن أنها تتيح فرصاً وظيفية كبيرة للكويتيين، ناهيك عن تطوير الصناعات النفطية المحلية لتواكب العالمية.وأكدت المصادر أن هذه الميزانية والاستثمارات وعوائدها تضمن الحفاظ على الحصص السوقية، كما تضمن تحريك عجلة الاقتصاد في شتى القطاعات، سواء مصرفية أو صناعية وغيرها.