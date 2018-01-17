داهم القحطاني نقلا مصدر مسؤول: قدومه للكويت بناء على طلب شخصي منه

كشف الكاتب الصحافي داهم القحطاني نقلا عن مصدر كويتي مسؤول أن 'الشيخ عبدالله بن علي‬⁩ آل ثاني وصل إلى ⁧‫الكويت‬⁩ بناء على طلب شخصي منه'.

وبيّن المصدر الكويتي- وفقا للقحطاني- 'أن الكويت‬⁩ تتعامل مع المسألة بشكل انساني من دون أن يكون لها أبعاد سياسية'.

‏واضاف القحطاني بقوله، 'قال لي المصدر الكويتي أن ⁧‫الكويت‬⁩ تقف على مسافة متساوية من أطراف الخلاف الخليجي أكَّد أن ⁧‫الكويت‬⁩ ترحب بكل يقدم إليها طالما كان ملتزماً بالقوانين التي لا تسمح بالاساءة إلى أي بلد خليجي أو عربي وذكر المصدر أن الشيخ ⁧‫عبدالله بن علي‬⁩ آل ثاني طلب فور وصوله إجراء فحوصات طبية'.