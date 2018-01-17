داهم القحطاني نقلا مصدر مسؤول: قدومه للكويت بناء على طلب شخصي منه

كشف الكاتب الصحافي داهم القحطاني نقلا عن مصدر كويتي مسؤول أن 'الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني وصل إلى الكويت بناء على طلب شخصي منه'.
وبيّن المصدر الكويتي- وفقا للقحطاني- 'أن الكويت تتعامل مع المسألة بشكل انساني من دون أن يكون لها أبعاد سياسية'.
واضاف القحطاني بقوله، 'قال لي المصدر الكويتي أن الكويت تقف على مسافة متساوية من أطراف الخلاف الخليجي أكَّد أن الكويت ترحب بكل يقدم إليها طالما كان ملتزماً بالقوانين التي لا تسمح بالاساءة إلى أي بلد خليجي أو عربي وذكر المصدر أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني طلب فور وصوله إجراء فحوصات طبية'.