ميزانية الكويت تسجل2.47 مليار دينار عجزا في 9 أشهر

أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن الميزانية العامة لدولة الكويت سجلت عجزا بقيمة 2.47 مليار دينار (8.2 مليارات دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2017-2018.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية بأن قيمة العجز المسجل جاءت بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة، بينما بلغ العجز قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة نحو 1.36 مليار دينار (4.5 مليارات دولار).

وسجل احتياطي الأجيال القادمة نحو 1.11 مليار دينار (3.69 مليار دولار) تمثل 10 بالمائة من إجمالي الإيرادات الفعلية التي حققتها الكويت خلال تلك الفترة والبالغة 11.14 مليار دينار (37.05 مليار دولار).

وصندوق الأجيال القادمة تأسس في 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50 بالمائة من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 بالمائة من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

وبلغ إجمالي المحصل من الإيرادات غير النفطية 998.3 مليون دينار (3.3 مليارات دولار) تمثل 61.1 بالمائة من الإيرادات غير النفطية المقدرة في الموازنة، عند 1.63 مليار دينار (5.4 مليارات دولار).