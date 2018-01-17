ثبت تلوثها بمبيدات بنسبة أعلى من المسموح عالمياً

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرض حظر مؤقت على استيراد الجوافة المجمدة والمصنَّعة من جمهورية مصر العربية اعتباراً من 1439/5/1 وذلك لثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.

ويأتي قرار الهيئة بناءً على قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (161/1291/1439) وتاريخ 1439/4/7 القاضي بفرض حظر مؤقت على استيراد ثمار الـجوافة الطازجة من مصر اعتباراً من تاريخ 1439/5/1 بناءً على نتائج التحاليل، التـي تم التوصل إليها من خلال سـحب عينات الجوافة الواردة من مصر وثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.

ويستمر حظر الهيئة المؤقت إلى حين تقديم الجهات الرقابية الحكومية في مصر ما يثبت خلو منتجات الجوافة المجمدة والمصنَّعة من متبقيات المبيدات أو مطابقتها للحدود القصوى المسموح بها في المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة لدى الهيئة.