الرئيس الأمريكي يشيد بدور سموه بالحفاظ على وحدة الخليج

تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية وللكويت وشعبها المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.وقد أعرب سمو الأمير عن خالص تقديره للرئيس الأميركي على هذا التواصل الذي يجسد أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الصديقين، راجيا سموه له دوام الصحة والعافية وللولايات المتحدة الاميركية وشعبها دوام الرقي والازدهار.

ومن جهة البيت الأبيض، قال ان ترمب وأمير البلاد أكدا في اتصال أهمية الحفاظ على وحدة مجلس التعاون. وأشاد ترمب بدور أمير البلاد في الحفاظ على وحدة الخليج.