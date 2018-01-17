رصاصتان بالصدر أنهتا حياته خلال بعثة دعوية في غينيا

قتل الداعية السعودي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري بالرصاص مساء الثلاثاء في شرق غينيا، وفق ما أفادت الأربعاء مصادر أمنية وطبية.

وكان التويجري، ضمن بعثة دعوية وخيرية لبناء مساجد في منطقة غينيا العليا المحاذية لمالي وساحل العاج.

وقتل الداعية السعودي في قرية كانتيبالاندوغو الواقعة بين كانكان كبرى مدن المنطقة ومدينة كرواني.

وقال مصدر أمني إن الداعية 'قتل برصاصتين في الصدر حين كان على دراجة نارية مع أحد سكان القرية لنقله إلى سيارته'.

وقال مصدر طبي إنه 'لفظ أنفاسه في المكان في حين أصيب صاحب الدراجة بجروح خطرة ونقل إلى مستشفى كانكان الإقليمي'.