مؤشر الحرية في الكويت.. جزئي

احتفظت الكويت بتصنيفها الذي احتلته منذ أكثر من تسع سنوات في تقرير منظمة (فريدوم هاوس) كدولة «حرة جزئياً»، حاصلة على 36 درجة من أصل مئة، وبذلك تأتي في المرتبة الخامسة عربياً.

وقسّم التقرير الذي صدر أمس دول العالم إلى 3 فئات وهي: حرة، وحرة جزئياً، وغير حرة، مشيراً إلى أن 71 بلداً شهدت تراجعاً في أوضاع الحقوق السياسية والمدنية بينما تحسنت فقط في 35 دولة.

وفيما احتلت تونس صدارة الدول العربية على الرغم من انخفاض معدل نقاط الحرية إلى 70 نقطة، بعدما كانت 78 العام الماضي، حل لبنان في المرتبة الثانية بـ 43 نقطة، وثالثا المغرب بـ 39 نقطة، ثم الأردن بـ 37 نقطة.