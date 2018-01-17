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أبرز عناوين صحف الخميس:- ناصر الصباح: لا مانع أمام الراغبة في التطوع بـ «الدفاع».. العدساني لعسكر: «لا ترقعون» للخرافي.. لا استغناء عن الوافدين في «الصحة» و«التربية».. الحمود: نركز على رفع كفاءة مطار الكويت الدولي


17/1/2018  الآن- صحف محلية  11:51:26 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- ناصر الصباح: لا مانع ...
من الجريدة

الجريدة

ناصر الصباح: لا مانع أمام الراغبة في التطوع بـ «الدفاع»

 عرض جوي بألوان العلم الكويتي يدشن معرض الطيران الأول

 العدساني لعسكر: «لا ترقعون» للخرافي

 الانباء

الحمود: نركز على رفع كفاءة مطار الكويت الدولي

 الغانم أمام مؤتمر الأزهر لنصرة القدس: علينا أن نعمل ونضحي من أجل الشعب الفلسطيني

 الراي

لا استغناء عن الوافدين في «الصحة» و«التربية»

 إطلاق 700 سجين كويتي وإبعاد 200 مصري وهندي

 البيت الأبيض: الأمير أطلع ترامب على تطورات الخلاف الخليجي

 النهار

12 ألف مواطن ينتظرون الوظائف

 الحكومة تسحب قانوني «الجزر» و«مدينة الحرير»

 


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