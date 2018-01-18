تجنيس أبناء الكويتيات.. بالأعياد الوطنية

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخخالد الجراح يقوم حاليا بإعداد كشف لتجنيس أبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات.

وقالت المصادر ان الجراح يشرف بنفسه على إعداد الكشف الذي سيصدر تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها ان الأعداد لم يتم تحديدها بشكل نهائي حتى الآن وانها ستعرض بالكامل على الجهات المختصة ومنها اللجان الخاصة بشؤون الجنسية.

وأشارت المصادر الى ان الجراح، وفي لفتة إنسانية، أصدر توجيهاته للجهات المختصة بضرورة الإسراع في إعداد البيانات اللازمة لإنهاء الموضوع ليكون عيدية وطنية للكويتيات الأرامل والمطلقات بمنح أبنائهن الجنسية.