الأردن: ارتفاع الأصول الاحتياطية 0.5% في 2017

ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، نهاية العام الماضي، 0.5 بالمائة عن العام السابق له وفق بيانات رسمية.



وحسب أرقام صادرة عن المركزي الأردني، الخميس، بلغت قيمة الأصول بنهاية العام الماضي 12.17 مليار دينار (17.16 مليار دولار)، مقارنة مع 12.11 مليار دينار (17 مليار دولار) بنهاية 2016.

وتتكون الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، من احتياطات النقد الأجنبي والذهب، وسندات وأذونات، ونقد وودائع وأرصدة جاهزة، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وبلغت قيمة أونصات الذهب لدى البنك، بنهاية 2017، 1.4 مليار دينار (1.9 مليار دولار) مقارنة مع 1.07 مليار دينار (1.5 مليار دولار) بنهاية 2016.

وهبطت احتياطات النقد الأجنبي المقومة بالدولار الأمريكي، بنسبة 4.6 بالمائة، إلى 12.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 12.8 مليار دولار بنهاية العام 2016.

وأعلن البنك المركز الأردني، في وقت سابق، أنه حافظ على إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بمستويات مريحة، تكفي تغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من 7 شهور.