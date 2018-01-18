ضبط مستهتر ومرافقه اعتديا بالضرب على رجل أمن وأتلفا دورية

كرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إيضاحا لمقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتداء اثنين من المواطنين على أحد رجال الامن والاصطدام بدوريته .. انه تم ضبط المتهمين من قبل الجهات الأمنية المختصة وهما مواطنان احدهما مواليد 1995 والاخر مواليد 1994 وتم إحالتهما للجهات المختصة وتسجيل قضية اعتداء على رجل أمن واتلاف أملاك الدولة.

وأضافت الإدارة أن قائد الدورية شاهد المتهم الأول وهو يقوم بالاستهتار والرعونة بمركبته وتعريض حياته وحياة الاخرين للخطر بمركبة بدون لوحات ، وعند محاولة استيقافه قام بالاصطدام بالدورية كما توقف أحد اقارب المتهم الأول بمركبة أخرى ، وقام الاثنان بالتهجم على قائد الدورية مما تسبب في اصابته بخدوش وكدمات .